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Bakan Kasapoğlu IOC Başkanı Bach ile Lozan’da buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile Lozan’da bir araya geldi. Bach’ın daveti üzerine IOC Genel Merkezi'nde gerçekleşen ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener’in de katıldığı programda başta Paris 2024 olimpiyatları olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ekleme: 28.04.2023 - 14:02 Güncelleme: 28.04.2023 - 14:03 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kasapoğlu IOC Başkanı Bach ile Lozan’da buluştu
IOC Başkanı Thomas Bach, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Kurucular Kurulunda Avrupa Konseyi temsilcisi olarak görev yapan Bakan Kasapoğlu'na, dopingle küresel mücadelede almış olduğu sorumluluk için teşekkür etti. Görüşmede, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında mevcut güçlü işbirliğinin artarak sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı. IOC Başkanı Bach, Türkiye'de olimpik ruhun desteklenmesi konusunda yürütülen çalışmaları takdirle karşıladığını dile getirdi. Bach, Türkiye'de son yıllarda başarıyla gerçekleştirilen uluslararası organizasyonları yakından takip ettiklerini ve bu konuda Türkiye'nin geldiği seviyenin sadece IOC değil birçok ülke ve kuruluş tarafından takdirle izlenmekte olduğunu kaydetti.

Bach ayrıca, dopingle mücadele konusunda Türkiye'de yürütülen çalışmaların yanı sıra, Bakan Kasapoğlu'nun Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Kurucular Kurulunda Avrupa Konseyi temsilcisi olarak yürütmekte olduğu göreve atıfta bulunarak, dopingle küresel mücadelede almış olduğu sorumluluk için teşekkür etti.

'PARİS'TE YENİ REKORLAR KIRMAK İÇİN TİTİZLİKLE ÇALŞIYORUZ'

Bakan Kasapoğlu ise görüşmede, 2024 yılında Paris'te yapılacak Olimpiyatların Türkiye için özel bir anlamı olduğuna işaret ederken, Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye'nin ilk katıldığı Olimpiyatların 1924 Paris olimpiyatları olduğunu hatırlattı. Bundan tam 100 yıl sonra, Cumhuriyetin 100. Yılını kutlayan Türkiye'nin bu süreçte katılacağıParis Olimpiyatlarına çok daha heyecanlı ve iddialı hazırlandığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, 'Tarihimizde en fazla madalya kazandığımız Tokyo olimpiyatlarından aldığımız pozitif enerjiyle Paris'te yeni rekorlar kırmak için titizlikle çalışıyoruz'' dedi.

Bakan Kasapoğlu ayrıca, Türkiye olarak, uluslararası spor camiasında karar alma süreçlerini etkileyen ve alınan kararlarda kilit ülke olmayı hedeflediğimizi, bu bakımdan başta Uluslararası Olimpiyat Komitesi olmak üzere tüm uluslararası spor federasyonları ile yakın işbirliği ve temas içerisinde olduğumuzu vurguladı. Bakanlık görevi süresince en önem verdiği konulardan birinin, bu iş birliğini güçlendirecek adımları atmak olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve başkanı ile çok yakın işbirliği içerisinde birçok spor projesinin birlikte hayata geçirildiğini, özellikle sporun bir yaşam biçimine dönüştürülmesi ve olimpik ruhun toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi amacıyla birlikte hareket edildiğini anlattı.
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