Sipariş hakkı kazananlar Togg'larına 30 Nisan'da kavuşacak

Togg için başvuruda bulunan ve sipariş hakkı kazananlara 30 Nisan'dan itibaren araçlarını teslim alacak.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, gündemde yer almaya devam ediyor.Yollarda görülmeye başlanan Togg, görenlerin adeta göğsünü kabartıyor.Son olarak Togg'un sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapıldı.Teslimatların söz verildiği gibi devam ettiği belirtilen açıklamada, "Çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılarımız 30 Nisan Pazar günü T10X'leriyle buluşmaya başlıyor. Bizi izlemeye devam edin" denildi.