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Evlat nöbetinde çocuğuna kavuşan aile sayısı arttı! Sayı 40'a yükseldi

Çocukları hain terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasının ardından HDP Diyarbakır İl Binaıs önünde oturma eylemi başlatan bir iale bin 333 gün sonra evladına kavuştu.

Ekleme: 27.04.2023 - 12:05 Güncelleme: 27.04.2023 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
Evlat nöbetinde çocuğuna kavuşan aile sayısı arttı! Sayı 40'a yükseldiTürkiye terörle mücadele kapsamında mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. 

Yapılan operasyonlar kapsamında her geçen gün yeni bir başarı elde ediliyor. Öte yandan, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan aileler HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam ediyor.

Konuya ilişkin bir yeni gelişme yaşanırken evlat nöbetinde olan bir aile daha evladına kavuştu.

BİN 333 GÜN EVLATLARINI BEKLEDİLER

Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat direnişi 1333 gündür sürüyor.

'ORADA BİR ANNEYE DAHA MÜJDE VERECEĞİZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Diyarbakır annelerinden birinin evladını daha bu akşam ailesine teslim edeceğiz. Orada bir anneye daha müjde vereceğiz.' müjdesini vermişti.

'O YOLUN SONU HAYIRLI DEĞİL'

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine eylemin 172'nci gününde 3 aile daha katılmıştı. O ailelerden biri de Sakine Tunar'dı. Anne Sakine Tunar, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlu Celal Tunar'ın yaklaşık 4 yıl önce 17 yaşındayken çalışmak için gittiği İstanbul'dan dağa kaçırıldığını ileri sürmüştü.

Tunar, 'İstanbul'da inşaata çalışıyordu, orada kandırıp götürmüşler. 4 yıl etti, oğlum geri gelmesini istiyorum, o yolun sonu hayırlı değil, geri gelsin. Onun siyah kaşlarına kurban olurum geri gel.' ifadelerine yer vermişti. Tunar, oğluna güvenlik güçlerine teslim olarak eve dönmesi çağrısında bulunmuştu. Ailenin bugün Erzurum'da evladına kavuşması bekleniyor.

40 aile evladına kavuştu

Oturma eylemine katılan bir aile daha evladına kavuşmuş oldu.

Evladına kavuşana aile sayısı 40'a yükseldi.
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