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Evlat nöbetinde 40’inci buluşma: Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da terör örgütünün siyasi uzantısı HDP tarafından dağa kaçırılan çocukların bulunması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerden biri daha evladına kavuştu. Sakine Tunar, ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu. Evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı da 40'a ulaştı.

Evlat nöbetinde 40’inci buluşma: Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu
Ekleme: 27.04.2023 - 20:02 Güncelleme: 27.04.2023 - 20:03 / Editör: Ozge Selin
Evlat nöbetinde 40’inci buluşma: Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla huzur ve güveni tesis etmeye çalışırken, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında ise örgüt tarafından dağa kaçırılan çocukların aileleriyle de görüşerek ikna faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, 2017'de İstanbul'dan kandırılarak terör örgütüne katılan C. Tunar'ın (24) teslim olması için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 yıl süren bir çalışma yürüttü.

Ailesinin ve ekiplerin ikna etmesi sonucu terör örgütünden kaçarak Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan Tunar, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde annesi ve ağabeyi ile buluşturuldu.

Bin 333 gün sonra evladına kavuştu
Dağa kaçırılan çocuğu için 2020'de HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Diyarbakır annelerinden Sakine Tunar, ekiplerin çalışmasıyla 1333 gün sonra evladına kavuştu.

Oğlunu karşısında görünce gözyaşlarını tutamayan anne Tunar, evladının ellerini okşayıp sarıldı.

Anne Tunar, gazetecilere, evladına kavuştuğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Yıllar sonra oğluna kavuşabildiğini ifade eden anne, "Mutluyuz çok şükür. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Ağabey C. Tunar da herkesin gelip ailesine kavuşmasını istediklerini belirterek, "Çok şükür biz umutluyuz. Buna da şükür. Biz anneler ağlamasın istiyoruz. Ümidimiz yoktu, biz her gün ağlıyorduk. Yıllardır bekliyorduk" ifadelerini kullandı.

Tunar ailesinin evlatlarına kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 40'a yükseldi.
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Evlat nöbetinde 40’inci buluşma: Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu
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