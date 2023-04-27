Bakan Koca açıkladı: Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu gayet iyi

Seçimlere 17 gün kala Cumhurbaşkanı adayları hummalı çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her gün vatandaşlarla bir araya gelerek sahada çalışmaları yürütüyor.Bu yoğun tempoda Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde canlı yayın programına katıldı. Canlı yayın sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlık geçirdi ve yayına ara verildi.20 dakikanın ardından yayın tekrar başlarken Erdoğan, 'Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim.' dedi.Yayından sonraki gün açılışı gerçekleştirilecek Ankara- Sivas YHT Açılış Töreni'ne katılamayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Mersin'de ilk yakıt ulaştırma töreninin yapılacağı Akkuyu NGS Santrali'ne uzaktan bağlantı yoluyla katılacağı belirtildi.Tüm dünyadan art arda geçmiş olsun mesajları gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu vatandaşlar tarafından merak edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret ve açılış törenlerine katılmak üzere Konya'ya geldi.Konya'da hizmete sunulan 83 sağlık tesisinin açılışını gerçekleştiren Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son sağlık durumunu açıkladı.Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanı ile görüştüm, size selamı var' ifadelerini kullandı.Bakan Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durumuyla ilgili şunları söyledi:Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendilerine ile birlikteydim sağlık durumu gayet iyi. Geçirdiği enfeksiyonun etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edeceklerdir. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten tüm hemşehrilerimize teşekkür etti.