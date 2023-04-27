Bakan Akar, Kayseri’de Dijital Gösterim Merkezi'nin açılışını yaptı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Kayseri kent merkezindeki Kurşunlu Otoparkı'nda kurulan Dijital Gösterim Merkezi törenle açıldı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, merkezde Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki millî üretim silah ve sistemlerin tanıtımının yapıldığını belirterek; "Mehmetçiğin kahramanlığının yanı sıra sahip olduğu ileri teknoloji silah ve mühimmatı göstermesi bakımından bu merkez önemlidir" diye konuştu.Yerli ve millî savunma sanayide gelinen noktanın önemine değinen Bakan Akar; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine, desteğine ve teşvikine dikkat çekmek istiyorum. Bu konuda durmak yok. TCG Anadolu ve İMECE bu konularda önemli başlangıçlar. Bunun daha da ötesi olacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliği, caydırıcılığı ve saygınlığının daha da artırılması için çalışmalara devam ediyoruz. Ülkemizin savunması ve güvenliği için bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptık, bundan sonra da yapmayı sürdüreceğiz" dedi.Kayseri'de savunma sanayi alanındaki yatırımlara ilişkin bilgi veren Bakan Akar, "Savunma sanayi alanındaki azimli, kararlı çalışmalarımız çok daha önemli sonuçlar doğuracak. Bu sadece bizim için değil tüm dost ve kardeş ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Açık, örtülü ambargolara karşı da bu mücadeleyi açıkça sürdüreceğiz. Başardık, inşallah başaracağız ve Millî Muharip Uçağımızı da Kızılelma'yı da uçuracağız. Bu konularda artık hiçbir engel tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.Millî Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ve geliştirilmekte olan yerli ve millî silah, cihaz ve sistemler üç boyutlu içerik ve teknolojik imkânlarla sergileniyor. TSK personelinin de silah ve teçhizatın tanıtımını yaptığı merkezde, Bakanlığın misyon ve vizyonunun özellikle genç nesillere aktarılması amaçlanıyor.