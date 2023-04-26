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Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi

Potansiyel olarak tehlikeli olarak sınıflandırılan Asteroit 2006 HV5 bugün Dünya'nın oldukça yakından geçecek. NASA söz konusu yakınlığı endişe verici olarak nitelendirirken söz konusu asteoridin Dünya'nın sonuna sebep olabileceği ifade ediliyor.

Ekleme: 26.04.2023 - 10:50 Güncelleme: 26.04.2023 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi
NASA tarafından Potansiyel Olarak Tehlikeli Asteroit sınıfındaki Asteroit 2006 HV5 bugün endişe verici bir şekilde Dünya'nın yakınından geçecek.

Söz konusu gök taşının çapının 1000 fit olduğu tahmin ediliyor. Uzay taşı Dünya'nın yanından 1,5 milyon mil ya da Dünya'dan Ay'a olan mesafenin 6,3 katı mesafeden geçecek.

NASA'ya göre söz konusu asteroit, Dünya'nın sonunu getirmeye 3 kat daha yakın bir konumda. Bu olay oldukça nadir; yetkililerin bildirdiği üzere bir asteroit Dünya'nın bu kadar yakınından oldukça nadir bir şekilde geçiyor.

Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi

Konuyla ilgili açıklama yapan American Astronomical Society Dr. Susanna Kohler, 'Asteroitler kendi görünür ışıklarının yaymazlar. Bu nedenle onları öncelikle yansıttıkları Güneş ışığı aracılığı ile görebiliriz' dedi.

Açıklama göre 2006 HV5 yalnızca daha büyük teleskoplarla görülebilir durumda olacak. Son 17 yılda 2006 HV5 260 kere gözlemlenmiş.

Dünya yörüngesinin 30 milyon mil yakınında hareket eden herhangi bir asteroit NEO olarak sınıflandırılıyor ve NASA eğer söz konusu asterotiler 7,6 milyon mil yakına gelirler ve çapları da 460 fitten fazlasıyla 'potansiyel olarak tehlikeli nesneler' olarak sınıflandırılıyor.

Şu ana kadar 2 bin 300 asteroit 'potansiyel olarak tehlikeli' olarak belirlenmiş durumda.

Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi

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