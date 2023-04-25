YKS'de başvuru sayısı belli oldu: Milyonlarca öğrenci sınava başvurdu

Milyonlarca lise öğrencisi, üniversite hayalleri için hazırlıklarını sürdürüyor.Uzun bir maratonun ardından beklenen tarih ÖSYM tarafından açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tarih, 17-18 Haziran olarak duyuruldu. Adaylar ÖSYM'yi yakından takip ederken, adayların heyecanla takip ettiği 2023 YKS (TYT/AYT/YDT) başvuruları da tamamlandı.YKS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranından adayların erişimine açılmış olacak. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından depremden etkilenen 11 il afet bölgesi kapsamına alındı.OHAL kapsamına alınan illerde YKS'ye girecek adaylardan sınav ücreti alınmayacak.17-18 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na 3 milyon 498 bin 18 aday başvurdu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı'na ise toplam 2 milyon 556 bin 350 aday başvurdu.