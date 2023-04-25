Tarihi gün! İlklerin jeti ilk uçuşunu gerçekleştirdi: İşte yerli ve milli Hürjet'in üstün özellikleri
Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen yerli ve milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet gökyüzü ile buluştu. Türkiye'nin gözbebeği projelerinden biri olan Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Projenin sertifikasyon faaliyetlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanarak jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması da bu hedefler arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun" ifadelerini kullandı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet, daha önce piste çıkmıştı. Hürjet, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET ilk uçuşunu gerçekleştirdi | Video
Hürjet projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatıldı.
Hürjet ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 uçakları ile akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine geçecek olan yeni nesil jet eğitim uçağının tasarlanması, üretilmesi, kalifikasyon ve sertifikasyon faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor.
Proje kapsamında belirlenen konfigürasyonda ilk güvenli uçuş bugün gerçekleştirildi. Uçuş başarıyla yapıldı. Projenin sertifikasyon faaliyetlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanarak jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması da bu hedefler arasında yer alıyor.
TÜRKİYE YÜZYILI'NA ARMAĞAN OLSUN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün ilk uçuşunu gerçekleştiren HÜRJET ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan: 'Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun.' ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN İLK JET MOTORLU İNSANLI SAVAŞ UÇAĞI: YENİ NESİL KÜÇÜK F-16
Türkiye'nin ilk jet motorlu 'insanlı' savaş uçağı
Hürkuş ile MMU arasında konumlanıyor
Asli görevi eğitim, devriye ve hava desteği
İlk uçuş: 18 Mart 2023
Envantere giriş: 2025
Yeni nesil küçük F-16
HÜRJET ÖZELLİKLERİ:
Uzunluk: 13,6 m
Kanat açıklığı: 9,5 m
Yükseklik: 5,1 m
Kanat alanı: 35 m2
Itki: 17.600 Ib
Servis tavanı: 13.700+ m/ 45.000+ ft
Kesintisiz dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9=''>
Tırmanma oranı: 39.000 fpm
Menzil: 2200+ km
Yük Kapasitesi: 2721 kg
Azami hız: 1.4 Mach
G limitleri: +8g / -3g
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