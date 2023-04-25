MSB'den Moskova'da dörtlü toplantı açıklaması...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanları arasında düzenlenecek dörtlü toplantıya katılmak üzere Moskova'ya gitti.Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aştiyani ve ülkelerin İstihbarat Başkanlarının yer aldığı toplantıya ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.Milli Savunma Bakanlığı tarafından son dakika olarak duyurulan açıklamada; 'Türkiye-Rusya-Suriye-İran arasındaki dörtlü toplantıda, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar ele alındı.' denildi.Açıklamanın devamında ise 'Türkiye-Rusya-Suriye-İran arasındaki dörtlü toplantıda, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele konuları görüşüldü.' denildi.Dörtlü toplantıda, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alındı.