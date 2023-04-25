MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile kararlı mücadelesi sürüyor. MSB, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Sızma girişiminde bulunan teröristlere geçit yok! Çaldıran/Van hudut hattında 'Teslim ol!' çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi. Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır. ' dedi.