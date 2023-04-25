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Beyaz Gazete
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MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı “Teslim ol!” çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK’lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 25.04.2023 - 21:08 Güncelleme: 25.04.2023 - 21:58 / Editör: Ozge Selin
MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildiTürkiye'nin terör örgütü PKK ile kararlı mücadelesi sürüyor. MSB, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Sızma girişiminde bulunan teröristlere geçit yok! Çaldıran/Van hudut hattında 'Teslim ol!' çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi. Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır. ' dedi.

MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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