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Devlet Bahçeli Niğde'de: Çözülmesi gereken ilk sorun muhalefet sorunudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Niğde'de "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuştu. Bahçeli, "Türkiye’nin öncelikli çözülmesi gereken sorunu siyasi muhalefet sorunudur. Her güzel hizmeti karalamanın adı demokrasi değil, bal gibi muhalefet despotluğudur. Türkiye zillete müstahak değildir." dedi.

Devlet Bahçeli Niğde'de: Çözülmesi gereken ilk sorun muhalefet sorunudur
Ekleme: 25.04.2023 - 17:16 Güncelleme: 25.04.2023 - 17:52 / Editör: Ozge Selin
Devlet Bahçeli Niğde'de: Çözülmesi gereken ilk sorun muhalefet sorunudur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Niğde'de '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Muhterem vatandaşlarım, hatırlayınız cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin kabul edilmesi öncesi iç ve dış ihanet cephesinin provokasyonları artmıştı. Yerli ve yabancı odaklar çılgına dönmüştü. Devamlı çamur attılar ağızlarından bir bile hayırlı bir laf çıkmadı. Hükümet sistemi ile rejimi birbirine karıştırdılar.

Türkiye'nin öncelikli çözülmesi gereken sorunu siyasi muhalefet sorunudur. Her güzel hizmeti karalamanın adı demokrasi değil, bal gibi muhalefet despotluğudur. Türkiye zillete müstahak değildir.

Coğrafya vatan olurken üstündeki milleti öldürür öldürür diriltir. Katlandığımız her şey daha güvenli bir geleceğin güvencesidir. Bizim gidecek başka bir yurdumuz yoktur. Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiştir. Her arayış, her yoklayış maceradır.

Bugün emperyalizmin piyonları, terör örgütleri vardır. Teröristler bulundukları yerde gömülmektedir. Teröristlerin destek açıklamalarına, Kılıçdaroğlu'nun veya partisinden birinin itiraz ettiğini duydunuz mu? Zillet İttifakı Türkiye'yi ABD'nin sınır bekçisi yapmayı hedeflemektedir. İYİ Parti veya diğerlerine oy veren vatandaşlarım aldanmamalıdır.

Kılıçdaroğlu'na Niğde'den soruyorum. HDP'ye ne vaat ettin, hangi güvenceleri paylaştın. Hangi açık çekleri verdin. Pensilvanya'yı nasıl ikna ettin. Özerk yönetimlere oy vereceğiz dedin mi demedin mi? Cumhur İttifakı'na verilen her oy terör örgütüne doğru namlu hedefine verilmiştir.

Türkiye'ye silah çekenler, nifak üretenler doğduklarına bin pişman edilecektir.

Beraber çok daha güçlüyüz, ayrılıkta gazap birlikte rahmet olduğunu biliyoruz. Kim hangi tuzağı kurarsa kursun aramızda ayrık otu bulundurmayacağız. Yılmayacağız, yıkılmayacağız. 14 Mayıs'ta Cumhur'un muhteşem zaferine omuz vereceğiz.

BİDEN'A TEPKİ

Biden'ın sözleri tarihimizi karalamaktır. Reddediyor, kınıyorum. Lobilerin oyuncağıdır. Biden'in sözleri kağıt parçasından ibarettir. Tarihimizde başımızı öne eğecek bir suçça imza atmadık. Dünya'da güçlünün hukuku hakimdir. Vietnam'da Hiroşima'da milyonlarca masuma karşı hesap vermelidir.
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