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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Togg hedefi: 2025’ten itibaren ihraç edeceğiz

Togg'un, ilk günden itibaren haksız eleştirilere, iftira derecesine varan bühtanlara ve yıpratma kampanyalarına en güzel cevabı ön siparişlerde talep rekoru kırarak verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 2025 yılından itibaren Togg’u ihraç edip tüm dünyaya satacağız" dedi.

Ekleme: 25.04.2023 - 10:09 Güncelleme: 25.04.2023 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Türkiye’nin yerli ve milli gururu Togg’dan geri duran muhalefet cephesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yine tepki geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı, hedefini açıkladı, ihracatın tarihini verdi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Togg’un fabrikasını bir kez bile ziyaret etmediler"
Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eser gibi maalesef Togg’u yaparken de ciddi zorluklarla karşılaştık. Bugün kardeş ülkelerden bizi arayıp Togg için tebrik edenler, araç talep edenler oluyor. Fakat ülkemizdeki muhalefet ve kimi çevreler yarım günlerini ayırıp Gemlik’e gelerek Togg’un fabrikasını bir kez bile ziyaret etmediler.

"Varsın onlar görmesin, Türkiye'nin başarılarından rahatsızlık duysun"
Altında Türk mühendislerinin, işçilerinin, babayiğit iş insanlarının imzası bulunan teknoloji harikası böylesi bir araç için bırakın teşekkür etmeyi, yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler. Yollarda gezen Togg araçlarına rağmen ülkemizin, milletimizin, Türk mühendislerinin bu başarısını halen görmezden geliyorlar. Varsın onlar görmesin, kabul etmesin, hakkı konuşmasın, Türkiye’nin başarılarından rahatsızlık duysun…

"2025 yılından itibaren Togg’u ihraç edip tüm dünyaya satacağız"
Togg, ilk günden itibaren haksız eleştirilere, iftira derecesine varan bühtanlara ve yıpratma kampanyalarına en güzel cevabı ön siparişlerde talep rekoru kırarak verdi. Bu sene 28 bin adet, 2030'a kadar da toplam 1 milyon adet Togg’u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah 2025 yılından itibaren Togg’u ihraç edip tüm dünyaya satacağız.
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