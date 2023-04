Bakan Varank'tan İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu teklifi: Togg'u veririm ama şartım var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2'nci bölge 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mustafa Varank, Bursa Büyükşeyir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Adliye Kavşağı açılış törenine katıldı. Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören alanına Togg ile gelen Varank, buradaki bir seyyar simitçinin tüm simitlerini satın alarak katılımcılara ikram etti.Konuşmasında, yaptıkları yatırımların devam edeceğini belirten Bakan Varank, 'Biz Bursa'nın günden güne geliştiğinin farkındayız. Şehri planlarken bir adım ötesini düşünmek zorundayız. Bu da önemli bir vizyon gerektiriyor. Şehrin 10-20 yılını düşünerek adım atmak çok önemlidir. Bayram tatilini geçirdik. Yeni yapılan otobanlarda bile trafik yoğunluğunu görüyoruz. Otoyolları, köprüleri yapmasaydık, bu bayramda kimse bir yerden bir yere gidemezdi. Bu vizyonsuz muhalefetin Türkiye'yi yönettiğini düşünün. O zaman bu şehirlerin hali ne olurdu. Bu yapılan yolların sadece turist taşımakta kullanıldığını sanıyorlar. Eskiden TIR'lar gündüz bekleyip gece geçerlerdi. Sadece ulaşımda değil her alanda biz bu şehre ve ülkeye yatırımları kaydırmaya devam edeceğiz. Bursa'yı da Avrupa'da tanınır hale getireceğiz. Biz her zaman yapmanın, üretmenin derdinde olduk' dedi.Bakan Varank'tan İmamoğlu'na Togg şartıTogg üzerinden muhalefete eleştirilerde bulunan Bakan Varank, 'Biz kimin ne dediğine bakmadan yolumuza devam edeceğiz. Bakan olarak ben kürsüdeyim. Ama Togg daha çok ilgi odağı oldu. Bizi eleştirenlerde yavaş yavaş bu noktaya gelmeye başladılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul hariç Türkiye'nin her tarafını dolaşıyor. 'Bu Togg'u bana verseler, ben bakanlardan 100 kat daha fazla havasını attırırım' demiş. Yani bunun fabrikası nerede diye sormaktan, bunu bana verin havasını attırayım demeye gelmeleri de aslında bir ilerlemedir. Aynı zamanda bir acziyet ifadesidir. Demek ki İmamoğlu'nun kendi havası kendine yetmiyor ki, Togg'un havasına ihtiyacı var. Ama biz öyle Togg'un havasını kendisine kolay attırmayız. Ben buradan yeniden bir çağrıda bulunayım. Eğer, Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin otomobili Togg'a binip bir tur atmak istiyorsa, ben ona bir tur için bu arabayı veririm. Ama bir şartım var. Yanına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu oturtacak. Önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek, sonra Osmangazi Köprüsü'nden geçecek. İstanbul-İzmir otobanını kullanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğunu içselleştirecek. O zaman kendisine bir tur için bu arabayı veririz' ifadelerini kullandı.