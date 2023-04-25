  • USD: 19,39 - 19,42
  • EURO: 21,32 - 21,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz büyük, güçlü Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde icraatlar bitmez. Hedefimiz; büyük, güçlü Türkiye. İnşallah 14 Mayıs'ta da vatandaşımızın takdirleriyle bu hizmetler artarak devam edecektir" dedi.

Ekleme: 25.04.2023 - 11:46 Güncelleme: 25.04.2023 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz büyük, güçlü Türkiye
AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı Bakan Karaismailoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu memleketi Trabzon'da, sahil dolgu alanında yapımı süren Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

ŞEHİR HASTANESİ AÇILIŞI İÇİN TARİH VERDİ

Hastanenin 26 Şubat 2025'te hizmete sunulacağını duyuran Karaismailoğlu, "Şu anda hastanemiz, 275 bin metrekarelik bir alanda kuruluyor. Hastanemizin 900 yatak kapasitesi var ama altyapı çalışmalarımızda bin 500 yatak kapasitesini esas aldık. 33 tane ameliyathanemiz olacak. Hedef; 26 Şubat 2025'te, buranın Trabzon'un ve Türkiye'nin hizmetine sunulması. Trabzon'a böyle bir sağlık tesisi kazandıran Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Trabzon, böyle yatırımları hak ediyor, hak etmeye de devam edecektir. Trabzon'a ne yapsak azdır ve yerindedir. O yüzden Trabzon için çalışmaya devam edeceğiz. Bütün bakanlıklarımız, Trabzon için çok önemli projeler hayata geçiriyor. Buradaki yaşam kalitesini yükseltmek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve standartları en yüksek şekilde karşılamak üzere yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

'DURMAK YOK YOLA DEVAM EDİYORUZ'

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın da hizmete açılacağını anlatan Karaismailoğlu, "Türkiye'de özellikle AK Parti hükümetlerinde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde icraatlar bitmez. Hedefimiz; büyük, güçlü Türkiye. İnşallah 14 Mayıs'ta da vatandaşımızın takdirleriyle bu hizmetler artarak devam edecektir. Trabzon Şehir Hastanesi şantiye alanından bütün Trabzonlulara ve Türkiye selamlarımı iletiyorum. Her şey yolunda, durmak yok yola devam ediyoruz. 'Türkiye 100 yılı, Trabzon yüzyılı' diyoruz. İnşallah bu hedef doğrultusunda da çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İşgalci İsrail zulmü devam ediyor: Türk vatandaşı Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada hiç bir sebep gösterilmeden alıkonuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: Ankaralıları hizmet vermeyerek cezalandırmayın
Kirada yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılıyor! Fahiş kira artışlarına yaptırım geliyor
Adana’da su basan metroya vatandaş isyanı: Teşekkürler Kılıçdaroğlu
CHP'den 'kayyum' soslu 'FETÖ' savunması!
İYİ Parti'de 'baraj' kavgası: 'Düştük toparlanamıyoruz' diyen Aytun Çıray'a Müsavat Dervişoğlu'ndan yaylım ateşi
Sözleri Yunanistan'da manşet oldu! Bakan Çavuşoğlu Yunan siyasilere çok sert çıktı: Kendi işinize bakın
Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Togg hedefi: 2025’ten itibaren ihraç edeceğiz
MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütünün sözde Rakka alanı sorumlusu etkisiz hale getirildi
Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘FETÖ’nün PKK’nın kucağına oturmuş’
HDP'den meydanlarda Öcalan için özgürlük vaadi
21 ilde PKK/KCK operasyonu: 110 şüpheli gözaltına alındı
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona 'son çağrı': Maskelerinizi tek tek düşürürüm!
PKK elebaşlarının desteği sorulan Meral Akşener'den kaçamak yanıt: Üçkağıt olduğunu düşünüyorum
İYİ Parti'de büyük çöküş! Aytun Çıray, nedenleri 8 maddede sıraladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostlarından skandal paylaşım: Soykırım yalanına arka çıktılar! Sosyal medyadan TİP'e büyük tepki
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan hesap sorma tehdidi: 14 Mayıs'tan sonra gelip kendisi konuşacak
Bakan Nebati: Üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz
Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor: 12 saatlik yolculuk iki saate inecek

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor: 12 saatlik yolculuk iki saate inecek

Yer: Mardin! İlk kez objektife yakalandı

Yer: Mardin! İlk kez objektife yakalandı

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

İndirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak!

İndirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak!