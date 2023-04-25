Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz büyük, güçlü Türkiye

AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı Bakan Karaismailoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu memleketi Trabzon'da, sahil dolgu alanında yapımı süren Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu.Hastanenin 26 Şubat 2025'te hizmete sunulacağını duyuran Karaismailoğlu, "Şu anda hastanemiz, 275 bin metrekarelik bir alanda kuruluyor. Hastanemizin 900 yatak kapasitesi var ama altyapı çalışmalarımızda bin 500 yatak kapasitesini esas aldık. 33 tane ameliyathanemiz olacak. Hedef; 26 Şubat 2025'te, buranın Trabzon'un ve Türkiye'nin hizmetine sunulması. Trabzon'a böyle bir sağlık tesisi kazandıran Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Trabzon, böyle yatırımları hak ediyor, hak etmeye de devam edecektir. Trabzon'a ne yapsak azdır ve yerindedir. O yüzden Trabzon için çalışmaya devam edeceğiz. Bütün bakanlıklarımız, Trabzon için çok önemli projeler hayata geçiriyor. Buradaki yaşam kalitesini yükseltmek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve standartları en yüksek şekilde karşılamak üzere yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın da hizmete açılacağını anlatan Karaismailoğlu, "Türkiye'de özellikle AK Parti hükümetlerinde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde icraatlar bitmez. Hedefimiz; büyük, güçlü Türkiye. İnşallah 14 Mayıs'ta da vatandaşımızın takdirleriyle bu hizmetler artarak devam edecektir. Trabzon Şehir Hastanesi şantiye alanından bütün Trabzonlulara ve Türkiye selamlarımı iletiyorum. Her şey yolunda, durmak yok yola devam ediyoruz. 'Türkiye 100 yılı, Trabzon yüzyılı' diyoruz. İnşallah bu hedef doğrultusunda da çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.