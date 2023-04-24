Bakan Çavuşoğlu: Sudan'dan bin 490 kişi yola çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'dan bin 490 Türk vatandaşının otobüslerle yola çıktığını, 640 kişinin Etiyopya'ya ulaştığını açıkladı. Çavuşoğlu "189 kişi sınırı geçerek Addis Ababa'ya doğru gidiyor, 850 kişi ise halen orada." dedi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar devam ederken, Türk vatandaşlarının bölgeden tahliyesi için harekete geçildi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu vatandaşların tahliyesini ilişkin bilgi paylaştı. Çavuşoğlu, 'Sudan'dan bin 490 kişi otobüslerle yola çıktı, 640 kişi Etiyopya'ya ulaştı. Sudan'dan 189 kişi sınırı geçerek Addis Ababa'ya doğru gidiyor, 850 kişi ise halen orada' dedi.