TSK'nın vurucu gücü! Yerli ve milli tank bugün teslim edildi: İşte yeni 'ALTAY'a kazandırılan özellikler...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen iki adet Yeni ALTAY Tankı, bugün Sakarya Arifiye'de düzenlenen törenle testlerin tamamlanması için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Yeni ALTAY Tankı, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek muharebe kabiliyeti artırılarak modern muharebe ortamının koşullarına uygun hale getirildi.ALTAY tankı ilk üretilen prototipin üzerinden geçen süre zarfında, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilendi. Yurt dışından temininde problem olan birçok alt sistem yerlileştirilerek, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek muharebe kabiliyeti artırıldı. TSK'nın son yıllarda icra ettiği operasyonlar çerçevesinde edinilen tecrübelere ilişkin ilave özelliklerin kazandırıldığı milli tank 'Yeni ALTAY' adıyla yeniden tanımlandı.Tamamen Türk Mühendisler tarafından tasarlanan Yeni ALTAY'ın önemli bir diğer özelliği ise gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek esnek bir mimariye sahip olması dikkat çekti. Bu özelliği sayesinde gelecek dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyabileceği farklı konseptlere uygun şekilde modernize edilebilmesi hedeflendi.Yeni ALTAY'da 12.7 mm ve 7.62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görüş sistemi, kayar bilezik, elle ateşleme sistemi, yakıt-ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi sistemler de yerlileştirildi.Ayrıca Yeni ALTAY Tanklarının hepsi aynı zamanda birer simülatör sistemine sahip olacak ve her türlü ortamda askerlerimiz komutanlarının kontrolünde modern, etkin ve ferdi seviyeden başlamak üzere eğitimlerini pekiştirecekler.Öte yandan, sadece atış performansı ile hareket kabiliyeti performanslarının geliştirilmesine yönelik üretilmiş olan iki adet ön prototip tankları ile halihazırda devam eden testler kapsamında şu ana kadar yaklaşık 200'den fazla atış icra edildi ve binlerce kilometre değişik hava ve arazi koşullarında dayanıklılık testleri Ön Prototip ALTAY Tankları ile icra edildi.3+ Nesil ALTAY Tankları, TSK'daki testlerinin de tamamlanmasından sonra envantere alınmaya başlanacak.Altay tankının tüm konfigürasyonlarında kullanılabilecek bu zırh sistemindeki yeni nesil teknolojiler, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki diğer tanklara da uyarlanabilecek. Söz konusu teknolojilerin ilerleyen aşamada insansız kara araçlarında kullanımı da hedefleniyor.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde, 'Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı alacağız. Bu da bizim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olacak. Savunma sanayideki çalışmalarımızın devamı gelecek. Bunların yanı sıra milli muharip uçağımızı uçurmak için mühendislerimiz, işçilerimiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İHA/SİHA, Kızılelma da savunma sanayideki çalışmaların içinde. Bu alanda ciddi bir atılım, gelişme, mücadele var. İnşallah çalışmalarımızı sürdürerek Silahlı Kuvvetlerimizin temel ihtiyaçlarını yerli ve milli üretebilecek kapasiteye ulaşacağız' açıklamalarında bulundu.İlk üretilen ALTAY'da kullanılan Almanya menşeili güç grubunun seri üretim fazında verilmemesi tankın uzun bir süre üretilememesine yol açtı. BMC Savunma bu süre içerisinde yeni güç grubu arayışlarını sürdürürken tankın değişen saha koşullarına geri kalmaması için bir dizi geliştirme faaliyeti yürüttü. Bu kapsamda Yeni ALTAY'a eklenen yeni kabiliyetler şunlar;Aktif Koruma Sistemi (AKKOR)Geliştirilmiş ZırhYenilenen Atış Kontrol SistemiYenilenen Araç Kontrol SistemiGüç Grubu (Güney Kore)Yeni ALTAY'da bu yenilikleri hayata geçirilirken aynı dönemde ithal edilen pek çok parçanın yerlileştirme çalışması da gerçekleştirilmiş / gerçekleştiriliyor.Bu kapsamda yerlileştirilen/yerlileştirme çalışmalara devam eden aksamlar şunlar:Hız AzaltanNişancı 2. Derece Görüş SistemiPaletKule Çember DişlisiRotorMühimmat RafıPeriskoplarYakıt ve Hidrolik PompalarıMobil Gizleme AğıTankın güç grubunda da yerlileştirme sağlandığında hem seri üretim hem de ihracat sahasındaki tüm engeller tamamıyla ve kesintisiz olarak ortadan kalmış olacak.