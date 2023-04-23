PKK yanlısından Kürt gence çirkin saldırı! Tepki yağdı: Demek ki neymiş HDP eşittir PKK
Sokak röportajı sırasında Kürt genç HDP'ye oy vermeyeceğini söyleyince, PKK sempatizanı HDP'li bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Skandal ifadeler kullanan terör örgütü destekçisi şahıs, dağda öldürülen bir teröristin dayısı olduğunu vurgulayarak, "Benim dayım şehittir." ifadelerini kullandı.
14 Mayıs 2023 genel seçimleri yaklaşırken, sokağın nabzını tutan yayınlar artıyor. Sokak röportajının birinde dikkat çeken görüntüler kaydedildi. HDP'ye destek isteyen bir PKK sempatizanı, HDP'ye oy vermeyeceğini söyleyen gence sözlü saldırıda bulundu. Genç kendisini, 'Benim amcam şehittir." diyerek savunurken, HDP'li olduğu anlaşılan PKK yanlısı şahıs, "Benim dayım da dağda şehittir." diyerek öldürülen teröristi şehit ilan etti. Skandal görüntüler büyük tepki çekti.
KÜRT GENÇ HDP'YE OY VERMEYECEĞİNİ SÖYLEYİNCE PKK YANLISININ SÖZLÜ SALDIRISINA UĞRADI
Sokak röportajında hangi partiye oy vereceği sorulan bir Kürt genç, "Muharrem İnce'ye oy vereceğim." dedi. Bu sırada o noktada bulunan PKK yanlısı bir kişi, "Muharrem İnce kimdir oğlum! HDP'ye versene. Aslını inkar etme." dedi. Genç kendisini, "Benim amcam şehittir." diyerek savundu ve HDP'ye oy vermeyeceğini söyledi. Daha da çirkinleşen PKK destekçisi, "Benim dayım da dağda, o da şehittir." diyerek öldürülen teröristi şehit ilan etti.
TEPKİ YAĞDI
PKK destekçisi şahsın HDP'ye oy istediği ve Kürt gence HDP'ye oy verme baskısı yaptığı anlar sosyal medyada tepki çekti.
Tepkilerden bazıları şöyle:
Şu konuşmayla ağzının ortasına çakası geliyor insanın
Demek ki neymiş? Hdp=Pkk
Bu hdp nin pkk uzantısı olduğunun delilidir.
Kürtlerin aslı vatanseverliktir, kurtuluş savaşında bunu gösterdiler. Konuşan bölücü, aslından kopmuş maşa olmuş.
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