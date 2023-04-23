HDP'den Meral Akşener'e ittifak mesajı: Artık bu işin farkına varsın

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlendi.Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları belli oldu ve siyasetin gündemi epey hareketlendi.Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Kemal Kılıçdaroğlu da Millet İttifakı tarafından aday gösterildi.HDP ise altılı masayla yakınlaşmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için aday çıkarmama kararı aldı.Ancak bu yakınlık altılı masada kriz çıkarttı.Deneyimli siyasetçi Yavuz Ağıralioğlu, HDP ile yakınlaşmaya itiraz ederek partisinden istifa etti.Yavuz Ağıralioğlu'nun yanı sıra İyi Parti tabanının da HDP'ye gösterilen toleranstan rahatsız olduğu biliniyor.Tüm bu yaşananların ardından HDP'li Ahmet Türk'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Türk'e, "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa cumhurbaşkanı yardımcılarından biri Meral Akşener olacak. Milliyetçi gelenekten gelen bir kişi. Onun şu ana kadar götürdüğü tavrı nasıl buluyorsunuz?" diye soruldu.Ahmet Türk, Akşener'in son günlerde kendileriyle ilgili mesajların olumlu olduğunu söyledi.Altılı masada iletide bir sıkıntının çıkma ihtimalini çok yüksek olarak gören Türk, İyi Parti cephesinin HDP'nin varlığına alışması gerektiğini belirtti.Türk konuyla ilgili, "Son günlerde mesajları biraz daha olumlu ama biliyorsunuz çok farklı ideolojiden gelen altılı bir masa var. İleride sıkıntıların çıkma ihtimali çok büyük, açıkça söylemek gerekir. Ama ümit ediyorum ki onlar da artık bu işin farkına varırlar. Yani Kürtleri inkâr etmenin, Kürtleri yok saymanın Türkiye'nin lehine olmadığını görmeye başlarlar. Gerçekten her siyasetçi ve Türkiye'de demokrasiyi, kardeşliği önemseyen herkes bu konudan yeniden düşünmek ve bu önemli sorunun çözümü konusunda katkı sunmak ve bir sorumlulukla karşı karşıya bulunduğunu düşünmelidir." dedi.