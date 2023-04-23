Fatih'te tarihi handaki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Fatih’te bulunan tarihi Sağır Han’daki iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Mercan Mahallesi Paşa Cami Sokak'taki 3 katlı tarihi hanın zemin katında tekstil ürünlerinin depolandığı iş yeri, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, diğer iş yerlerine sıçramadan yangını söndürdü.
Yanan iş yerinde hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, diğer iş yerlerine sıçramadan yangını söndürdü.
Yanan iş yerinde hasar meydana geldi.
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