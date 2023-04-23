Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu rakamlarla çürüttü: Büyük aymazlık, büyük gaflet

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk ekonomisini Vietnam ile kıyaslayarak algı operasyonuna girişti. Vietnam'ın 2022'de 27,2 Milyar dolar direkt yatırım çektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Vietnam'ın Gayri Safi Hasılası 410 Milyar USD. Çektiği yatırım, hasılanın %6,6'sı. Aynı oranı bize uygula, yılda yaklaşık 60 Milyar eder. 5 senede 300 milyar.' ifadelerini kullandı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Kılıçdaroğlu'nun iddialarına rakamlarla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun boş vaatlerde bulunarak halka doğruları söylemediğini dile getiren Bakan Nebati, 'Halkımızın bu tür afaki sözlere kulak vereceğini zannetmek ne büyük aymazlıktır. Rasyonellikten tamamen uzak, eften püften bir mantığa dayanarak Türkiye'yi Vietnam gibi gerek coğrafi gerekse sosyo-ekonomik açıdan bizimle hiçbir alakası olmayan bir ülkeyle karşılaştırmak ne büyük gaflettir. ' dedi.Rakamlarla yatırım gerçeğini ortaya koyan Bakan Nebati, 'Veriler apaçık önümüzde duruyor. 1975-2001 arası ülkemize toplam doğrudan yabancı yatırım girişi 14 milyar dolar iken, 2002-2023 Şubat döneminde bu rakam 254,2 milyar dolardır. 14 milyar dolar nerede, 254 milyar dolar nerede!' ifadelerine yer verdi.Ülkedeki yabancı firma sayılarını da açıklayan Bakan Nebati şunları kaydetti:'Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı firma sayısı da 2002'de bulunduğu 5.600 seviyelerinden 2023 Ocak itibarıyla 79.564'e çıkmıştır. Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle, hayali sözlerle, karşılıksız iddialarla değil, bu Millet'ten aldığımız gücü hayata geçirerek bugünlere geldik.'