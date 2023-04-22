Samsun'da kahreden olay: Silahla oynanan oyun faciayla bitti!

Samsun'un Bafra ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Henüz 19 yaşında olan genç, komşusunun oynadığı silahtan çıkan kurşunun hedefi oldu. Göğsünden vurulan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin ölümüne sebep olan şahıs ise ekipler tarafından gözaltına alındı.