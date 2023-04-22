Samsun'da kahreden olay: Silahla oynanan oyun faciayla bitti!
Samsun'un Bafra ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Henüz 19 yaşında olan genç, komşusunun oynadığı silahtan çıkan kurşunun hedefi oldu. Göğsünden vurulan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin ölümüne sebep olan şahıs ise ekipler tarafından gözaltına alındı.
Olay, Bafra ilçesi Yakıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan U. (66) ruhsatlı tabancasıyla oynarken silah ateş aldı.
Tabancadan çıkan kurşun komşusu 19 yaşındaki Onur Temiz'in göğsüne isabet etti.
Ağır yaralanan Onur Temiz, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Turan U. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Tabancadan çıkan kurşun komşusu 19 yaşındaki Onur Temiz'in göğsüne isabet etti.
Ağır yaralanan Onur Temiz, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Turan U. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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