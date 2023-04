Bedava doğal gazın detayları belli oldu! Erdoğan müjdeyi vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı doğal gazdaki çifte müjde vatandaşlara çifte kazanç sağlayacak. Konutlardaki 20 milyona yakın doğal gaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar '0' olacak.Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğal gaz ücretsiz verilecek.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının konutların 30 yıllık doğal gazını karşılamaya yeteceğini ifade ederken, proje kapsamında tam kapasite sisteme doğal gaz verilmeye başlanıldığında ise Türkiye'nin toplam tüketiminin yüzde 30'unu karşılamaya yeteceğini söyledi.1 trilyon dolarlık değere sahip doğal gaz Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltma noktasında da kilit rol oynayacak.Konutlarda doğal gazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 TL alınmayacak.12 ay üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak. Yeni faturalar 25 metreküp doğal gaz bedeli düşürülerek hesaplanacak, vatandaşa bunun üzerine çıkan tutar fatura olarak yansıtılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer müjdesi olan vatandaşlardan bir ay fatura alınmayacağı müjdesinde ise 20 Nisan tarihi milat olacak. Bu tarihten sonra konutlara kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak.Uygulamanın detayları da netleşti. Aylık 25 metreküplük ücretsiz doğal gazın kullanılmayan kısmı sonraki aya devretmeyecek. Yani vatandaş Mayıs'ta 18 metreküp tüketirse kalan 7 metreküp sonraki aya devretmeyecek.Sitelerde uygulanan merkezi ısıtma ücretlerinden de aynı şekilde ilk ay fatura düzenlenmeyecek. Bu sebeple 20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalar noktasında site sakinlerinin de ısıtma için herhangi bir bedel ödememesi sağlanacak. Sonraki aylarda da hane başı 25 metreküp siteler için de düşürülerek faturalarının düşük oluşturulması sağlanacak.Ankara başta olmak üzere bazı illerde ön ödemeli olarak bilinen kartlı doğal gaz sayacı kullanan vatandaşlar da müjdelerden faydalanacak. Vatandaşlar kartlarına yükleme yapmaya gittiklerinde 20 nisan öncesi ile sonrasına denk gelecek şekilde son bir aylık fatura bedelleri hesaplanarak sonradan mahsuplaşılması sağlanacak. Bu kullanıcılara aynı şekilde 25 metreküpte ücretsiz olarak kartlarına tanımlanacak.Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, yerli doğal gazın en kısa sürede hanelerde kullanılmaya başlanacağını belirterek, 'Mayıs ayı doğal gaz tüketiminin hane başı ortalama 50 metreküp seviyesinde gerçekleşeceği ve doğal gazın ortalama konut fiyatının mayıs ayında 6.15 lira olacağı düşünüldüğünde Karadeniz gazıyla yaklaşık 19 milyon 200 bin abonenin toplamda 5.9 milyar liralık faturası devlet tarafından karşılanabilir' dedi.Doğal gazın hem ısınmada hem de sıcak su ve pişirme amaçlı kullanımda kömür, LPG gibi alternatif yakıtlara kıyasla yaklaşık 2-3 kat daha ucuz olduğunu vurgulayan Arslan, 2022 yılında bir hanenin yıllık doğal gaz giderinin 6 bin lira civarında olduğunu söyledi.Karadeniz doğal gazını devreye alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mutfak ve banyoda bir yıl, konutlarda ise bir ay ücretsiz doğal gaz müjdesini, vatandaşlar sevinçle karşıladı.Kayhan Sis (52): Artık eski Türkiye yok, üreten Türkiye var. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden razı olsunMehmet Küçük (38): Bu müjde hepimizin içini ısıttı. Yapamazlar denilen her şeyi yapıyor.Yusuf Aslan (50): Hem ekonomik olacak, hem dışa bağımlı olmadan kullanacağız. Yapamazlar dedikleri her şeyi Cumhurbaşkanımız yaptı.Ali Yanık: Her gün yeni bir müjde ile güne başlıyoruz. Reisin hızına yetişemiyoruz. Bu bayram çifte bayram yaşıyoruz' dedi.Görme engelli Ahmet Özkan: Keşke gözlerim görseydi de bu mutluluğu canlı canlı görebilseydim. Hayal denilen her şey gerçeğe dönüştü.Derya Reyhan Koç: Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdeye çok sevindim. Ülkemle gurur duyuyorum.ERZURUMNuh Kanagöl: Ülkemizin milli enerjiye sahip olması gurur verici bir durum.