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Akıllı köy! İlk afet konutları teslim edildi! İşte evlerin özellikleri...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi'nde "akıllı köy" uygulamasıyla yapımı tamamlanan köy evleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle depremzedelere teslim edildi. İşte evlerin özellikleri...

Akıllı köy! İlk afet konutları teslim edildi! İşte evlerin özellikleri...
Ekleme: 22.04.2023 - 19:49 Güncelleme: 22.04.2023 - 20:00 / Editör: Ozge Selin
Akıllı köy! İlk afet konutları teslim edildi! İşte evlerin özellikleri...
Depremlerden büyük zarar gören Nurdağı ilçesinde afetzedeler için başlatılan seferberlik kapsamında yapılan ilk kalıcı konutların teslimi için bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir tören düzenlendi.

44 GÜNDE TAMAMLANDI
'Türkiye Tek Yürek' kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Belpınar Mahallesi'nde 14 kalıcı konut hazırlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda kalıcı afet konutlarının temelleri zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla mart ayı başında atıldı.

Akıllı köy! İlk afet konutları teslim edildi! İşte evlerin özellikleri...

KAYA ZEMİN ÜZERİNE RADYE TEMEL İLE BETONARME OLARAK İNŞA EDİLDİ

Köy tipi kalıcı afet konutları, TOKİ standartlarında zemin etütleri yapılarak kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak rekor bir sürede 44 günde tamamlandı.

DEPREM SONRASI YAPILAN İLK KÖY CAMİSİ VE KÖY KONAĞI DA HİZMETE AÇILACAK

6 Şubat depremlerinin ardından ilk teslim edilen kalıcı konutlar olma özelliğine sahip projede aynı zamanda deprem sonrası yapılan ilk köy camisi ve köy konağı da hizmete açılacak.

Projenin peyzaj ve altyapı çalışmaları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından desteklendi.

Akıllı köy! İlk afet konutları teslim edildi! İşte evlerin özellikleri...

AKILLI KÖY UYGULAMALARI

'Devlet ve millet el ele' dayanışmasının yanı sıra kırsal dönüşümün de örneği olan proje, akıllı köy uygulamalarıyla dikkati çekiyor.

Proje kapsamında 14 köy evi, cami, köy konağı, ahırlar, kompost alanı ve çevre düzenlemesi yapıldı.

EVLER AKILLI SİSTEMLE YÖNETİLİYOR

'Akıllı köy' konseptinde inşa edilen yapıda, evler akıllı sistemle yönetiliyor. Vatandaşlar telefon veya bilgisayarlarına indirdiği 'Akıllı köy' uygulamasıyla elektrik, su ve yangın sensörleriyle evlerini uzaktan kontrol edebilecek, yangın ve su baskını gibi durumlarda önlem alabilecek.

Akıllı köy! İlk afet konutları teslim edildi! İşte evlerin özellikleri...

SÜRÜ TAKİP SİSTEMİ

Vatandaşlar sürü takip sistemiyle hayvanının meraya çıkıp çıkmadığını, ne zaman doğum yaptığını, hangi aşıların yapıldığını ve doğan yavruların hangi anneden olduğunu görebilecek.

METEOROLOJİ İSTASYONUYLA HAVA DURUMU ANLIK TAKİP EDEBİLECEK

Meteoroloji istasyonuyla hava durumunu anlık takip edebilecek vatandaşlar, don riskini, sıcaklığı, yağış durumunu görebilecek ve ekimini, sulamasını buna göre yapabilecek.

ORTAK ALANLAR GÜNEŞTEN BESLENECEK

Akıllı köyün ortak alanları, cami ve köy konağında elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanacak.

Atık dönüşüm alanıyla evsel atıklar ayrıştırılabilecek, kompost alanında atıklar kompost gübreye dönüştürülebilecek. Böylelikle vatandaşlar bahçesinde ve tarlasında kullanabileceği kompost gübresini kendisi üretebilecek.

ORTAK ALANLAR ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMLER İÇİN DE ALT YAPIYA SAHİP

Cami, köy konağı ve sosyal alan tüm köyün kullanımında olacak.

Köy konağında vatandaşlar akıllı tahtayla çevrim içi eğitimlere katılabilecek, bilgisayarlarla araştırma yapabilecek, kütüphaneden faydalanabilecek.

Hayvansal ve tarımsal üretim alanlarında uzman kişilerle eğitimlerin düzenlenebileceği köyde, bu sayede yöre halkı hem daha nitelikli üreticiler haline gelecek hem de üretimde verimliliği, kaliteyi en üst düzeye taşıyabilecek.

'319 BİN KONUTUMUZUN ANAHTARLARI DA 365. GÜNDE VERİLECEK'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tutamayacakları hiçbir söz vermediklerinin altını çizerek, 'Asrın felaketinden 76 gün sonra ilk köy evlerimizi bugün teslim ediyoruz. İnşallah 319 bin konutumuzun anahtarları da 365'inci günde afetzede kardeşlerimizin ellerinde olacak.' ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda, depremden etkilenen köylerden 3'ünde köy evlerinin yapımının tamamlandığı belirtilerek, evlerin 3+1, tek katlı ve yöresel mimariye uygun inşa edildiği kaydedildi.

Videoda evlerin iç ve dıştan çekilmiş görüntülerine yer verildi.

Akıllı köy! İlk afet konutları teslim edildi! İşte evlerin özellikleri...

Akıllı köy! İlk afet konutları teslim edildi! İşte evlerin özellikleri...

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Akıllı köy! İlk afet konutları teslim edildi! İşte evlerin özellikleri...
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