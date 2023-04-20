Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıkladı! İşte anketlerdeki son durum

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanıyor. Ülkenin geleceği açısından büyük öneme sahip olan seçimler öncesi kamuoyu araştırma şirketleri vatandaşın nabzını yoklama devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldığı canlı yayında anketlerdeki son durumu paylaştı. Oktay, "Seçimi birinci turda kazanacağımıza eminiz. Sokaklardan aldığımız geri bildirimle 'bu işi bitireceğiz' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:"Hepimizin arzusu kendi koyduğumuz hedefleri hep kendimiz egale ettik. Kendimiz yeterli bulmadık ve kendimiz hep yeni hedefler koyduk. Dolayısıyla Türkiye'yle ilgili hedeflerimiz var bizim, biz bunların hiçbirisinden vazgeçmiş değiliz.Seçimi birinci turda kazanacağımıza eminiz. Sokaklardan aldığımız geri bildirimle 'bu işi bitireceğiz' diyoruz.İkinci tura bu işi bırakarak milletimizin gündemini bunla yormaya gerek yoktur diye düşünüyoruz. Milletimizin ferasetine güveniyoruz.Milletimiz Erdoğan'a balkon konuşmasını yaptıracaktır, güçlü meclis desteğiyle her iki seçimi sonlandıracaktır. Anketlerde önde olduğumuzu söyleyebilirim.Son 10-15 günkü trende baktığımızda aradaki farkın Cumhur İttifakı lehine açıldığını görüyoruz."Öte yandan, Areda Survey tarafından yapılan Siyasal Eğilim Araştırması'nda dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ankete katılan vatandaşlara ilk olarak "14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde kime oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.Ankete katılan vatandaşların yüzde 50,8'i Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullandı. Bu sonuca göre Başkan Erdoğan, ilk turda seçimi kazanıyor.7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 43.1'de kaldı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 4,5, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 1,6 oy aldı.Areda Survey, vatandaşlara "14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda kime oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.Vatandaşların yüze 52,6'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47,4'te kaldı.Anket sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tura kalması halinde seçimleri rahat bir şekilde kazandığı görülüyor.Son olarak Areda Survey'in araştırmasında katılımcılara "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarında AK Parti'nin CHP'ye büyük bir fark attığı görülüyor.Ankete katılan vatandaşların yüzde 40,4'ü AK Parti'ye oy verdi.AK Parti'nin ardından CHP 25,5 oy oranı ile ikinci parti, HDP ise yüzde 10,3 ile üçüncü parti oldu.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 8,8 oranında oy alırken, İyi Parti'nin oy oranı yüzde 7.6 olarak görüldü.Memleket Partisi yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 1,6 oy aldı.Son olarak da Türkiye İşçi Partisi yüzde 0,9, Zafer Partisi yüzde 1, BBP ise yüzde 0,3 oy aldı.Diğer partilerin toplam oyu da yüzde 0,5'te kaldı.