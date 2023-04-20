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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıkladı! İşte anketlerdeki son durum

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne sayılı günler kala anket şirketleri halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldığı canlı yayında seçim anketlerindeki son durumu paylaştı. "Seçimi birinci turda kazanacağımıza eminiz" diyen Fuat Oktay, "Sokaklardan aldığımız geri bildirimle 'bu işi bitireceğiz' diyoruz." diye konuştu. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıkladı! İşte anketlerdeki son durum
Ekleme: 20.04.2023 - 11:58 Güncelleme: 20.04.2023 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıkladı! İşte anketlerdeki son durum
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanıyor. Ülkenin geleceği açısından büyük öneme sahip olan seçimler öncesi kamuoyu araştırma şirketleri vatandaşın nabzını yoklama devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldığı canlı yayında anketlerdeki son durumu paylaştı. Oktay, "Seçimi birinci turda kazanacağımıza eminiz. Sokaklardan aldığımız geri bildirimle 'bu işi bitireceğiz' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"SEÇİMİ KAZANACAĞIMIZA EMİNİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin arzusu kendi koyduğumuz hedefleri hep kendimiz egale ettik. Kendimiz yeterli bulmadık ve kendimiz hep yeni hedefler koyduk. Dolayısıyla Türkiye'yle ilgili hedeflerimiz var bizim, biz bunların hiçbirisinden vazgeçmiş değiliz.

Seçimi birinci turda kazanacağımıza eminiz. Sokaklardan aldığımız geri bildirimle 'bu işi bitireceğiz' diyoruz.

"ANKETLERDE ÖNDE OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİM"

İkinci tura bu işi bırakarak milletimizin gündemini bunla yormaya gerek yoktur diye düşünüyoruz. Milletimizin ferasetine güveniyoruz.

Milletimiz Erdoğan'a balkon konuşmasını yaptıracaktır, güçlü meclis desteğiyle her iki seçimi sonlandıracaktır. Anketlerde önde olduğumuzu söyleyebilirim.

"FARKIN CUMHUR İTTİFAKI LEHİNE AÇILDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Son 10-15 günkü trende baktığımızda aradaki farkın Cumhur İttifakı lehine açıldığını görüyoruz."

AREDA SURVEY'İN ANKETİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Öte yandan, Areda Survey tarafından yapılan Siyasal Eğilim Araştırması'nda dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ankete katılan vatandaşlara ilk olarak "14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde kime oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

BAŞKAN ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİMİ KAZANIYOR

Ankete katılan vatandaşların yüzde 50,8'i Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullandı. Bu sonuca göre Başkan Erdoğan, ilk turda seçimi kazanıyor.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 43.1'de kaldı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 4,5, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 1,6 oy aldı.

İKİNCİ TURDA DA BAŞKAN ERDOĞAN KAZANIYOR

Areda Survey, vatandaşlara "14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda kime oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.

Vatandaşların yüze 52,6'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47,4'te kaldı.

Anket sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tura kalması halinde seçimleri rahat bir şekilde kazandığı görülüyor.

AK PARTİ, CHP'YE FARK ATTI

Son olarak Areda Survey'in araştırmasında katılımcılara "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarında AK Parti'nin CHP'ye büyük bir fark attığı görülüyor.

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI:

Ankete katılan vatandaşların yüzde 40,4'ü AK Parti'ye oy verdi.

AK Parti'nin ardından CHP 25,5 oy oranı ile ikinci parti, HDP ise yüzde 10,3 ile üçüncü parti oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 8,8 oranında oy alırken, İyi Parti'nin oy oranı yüzde 7.6 olarak görüldü.

Memleket Partisi yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 1,6 oy aldı.

Son olarak da Türkiye İşçi Partisi yüzde 0,9, Zafer Partisi yüzde 1, BBP ise yüzde 0,3 oy aldı.

Diğer partilerin toplam oyu da yüzde 0,5'te kaldı.
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