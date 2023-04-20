Başkan Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Topkapı Sarayı'nda yapılacak açılış programı öncesi Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti. Başkan Erdoğan, aileleriyle mezarlığa gelen çocuklara hediyeler dağıttı.Erdoğan, daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.