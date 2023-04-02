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Terör seviciler birer birer ifşa oluyor: CHP'li Ufuk Emre Bektaş'ın PKK'yı savunduğu paylaşımları ortaya çıktı

CHP'deki terör destekçisi isimler ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı Eda Ezgi Yıldız'ın terör örgütü DHKP-C'yi öven paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından şimdi de CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın PKK seviciliği yaptığı sosyal medya paylaşımları gün yüzüne çıktı. Bektaş'ın paylaşımlarında terör örgütü PKK'yı savunduğu hatta devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) suçladığı görüldü.

Terör seviciler birer birer ifşa oluyor: CHP'li Ufuk Emre Bektaş'ın PKK'yı savunduğu paylaşımları ortaya çıktı
Ekleme: 2.04.2023 - 00:35 Güncelleme: 2.04.2023 - 00:39 / Editör: Ozge Selin
Terör seviciler birer birer ifşa oluyor: CHP'li Ufuk Emre Bektaş'ın PKK'yı savunduğu paylaşımları ortaya çıktı
CHP içerisindeki terör destekçisi isimler birer birer gün yüzüne çıkıyor. CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın terör örgütü PKK'yı savunup, devleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçladığı tweetler ortaya çıktı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri ve İSYÖN A.Ş'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışan Eda Ezgi Yıldız'ın DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın teröristler tarafından rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak yaptığı terör seviciliği infiale neden oldu.

Terör seviciler birer birer ifşa oluyor: CHP'li Ufuk Emre Bektaş'ın PKK'yı savunduğu paylaşımları ortaya çıktı

CHP'de terör seviciler birer birer gün yüzüne çıkıyor

Yıldız'ın skandalına tepkiler katlanarak çoğalırken CHP'li bir ismin daha terörü destekleyen paylaşımları ortaya çıktı.

CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı savunan paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Terör seviciler birer birer ifşa oluyor: CHP'li Ufuk Emre Bektaş'ın PKK'yı savunduğu paylaşımları ortaya çıktı

PKK seviciliğiyle de yetinmeyen Bektaş'ın devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) suçladığı görüldü.

Terör seviciler birer birer ifşa oluyor: CHP'li Ufuk Emre Bektaş'ın PKK'yı savunduğu paylaşımları ortaya çıktı
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Terör seviciler birer birer ifşa oluyor: CHP'li Ufuk Emre Bektaş'ın PKK'yı savunduğu paylaşımları ortaya çıktı
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