Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler, HDP’lilere sesleni: Kendi çocuklarınızı dağa götürün

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin direnişi bin 308'inci gününde de devam ediyor.İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti, tüm ailelere umut oldu ve Hakkari, Van ve Muş'ta da başladı.Direnişte, çok sayıda aile evladına kavuştu.Yaz-kış demeden HDP il binası önünde kurulan çadırda evlatlarına seslenen aileler, 'teslim ol' çağrısında bulunmaya devam ediyor.Bugün de bir araya gelen aileler HDP'lilere kendi çocuklarını dağa götürme çağrısında bulundu.HDP’lilerin 2014 yılında oğlu Yusuf Ödümlü’yü dağa götürdüğünü öne süren baba Nurettin Ödümlü, 4 senedir çadırda evladını beklediğini söyledi.Ödümlü, “HDP, bizim çocuklarımızı getirsin. HDP, askeri, polisi öldürmek, devleti bölmek istiyorsa kendi evladını dağa götürsün.” dedi.Kütahya'dan Diyarbakır'a gelerek kızı Fadime için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent, kızını almadan buradan gitmeyeceğini dile getirdi.Kızın oralara layık biri olmadığını aktaran anne Levent, “Fadim’mi bırakın, o kirli ellerinizi onun üzerinden çekin. Fadime’mi çok özledim. Kızım, eğer beni görüp, duyuyorsa kaç gel yavrum.” ifadelerinde bulundu.