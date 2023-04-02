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Bakan Nebati kritik rakamları değerlendirdi: Türk bankacılık sektöründen güçlü duruş!

Fed'in faiz artırımları nedeniyle ABD'de yaşanan 3 banka iflası ve Avrupa'da Credit Suisse krizi dünyada endişe yaratırken aynı dönemde Türk finans sektörünün güçlü duruşu dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tüm dünyanın içinden geçtiği mevcut zorlu küresel koşullara dikkat çekerek, "BDDK tarafından bu hafta açıklanan Şubat ayı bankacılık verileri, bankacılık sektörümüzün güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve kârlılık oranlarıyla son derece sağlıklı bir görünüme sahip olduğunu teyit eder niteliktedir" dedi.

Bakan Nebati kritik rakamları değerlendirdi: Türk bankacılık sektöründen güçlü duruş!
Ekleme: 2.04.2023 - 12:31 Güncelleme: 2.04.2023 - 12:32 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati kritik rakamları değerlendirdi: Türk bankacılık sektöründen güçlü duruş!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati BDDK'nın açıkladığı bankacılık verilerini değerlendirdi. Bakan Nebati, "Tüm dünyanın içinden geçtiği mevcut zorlu küresel koşullara rağmen, bankacılık sektörümüzün ortaya koymayı başardığı sağlıklı gelişimi de arkasına alan ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru sağlam ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor."

Bakan Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türk finans ve bankacılık sektörü hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"SON DERECE SAĞLIK BİR GÖRÜNÜM"

BDDK tarafından bu hafta açıklanan Şubat ayı bankacılık verileri, bankacılık sektörümüzün güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve kârlılık oranlarıyla son derece sağlıklı bir görünüme sahip olduğunu teyit eder niteliktedir.

SERMAYE YETERLİLİK RASYOSUNA DİKKAT ÇEKTİ

Sektörün sermaye yeterlilik rasyosu Şubat 2023 itibarıyla yüzde 17,1 olup bu oran yüzde 8 yasal asgari limit ve yüzde 12'lik hedef oranın oldukça üzerindedir. Sahip olduğu yüksek sermaye yeterliliği, bankacılık sektörümüzün olası risklere karşı ihtiyaten önemli miktarda sermaye tamponu bulundurduğunu göstermektedir.

İkinci bir husus da sektörün tahsili gecikmiş alacak oranının yine Şubat 2023 itibarıyla yüzde 1,9 gibi gayet düşük bir seviyede gerçekleşmiş olmasıdır. Bu durum, sektörün sağlıklı aktif kalitesinin altını çizmektedir.

"TÜRKİYE'NİN ÖNCE AKSİYONLARI ÖN PLANA ÇIKARIYOR"

Unutulmamalıdır ki bankacılık sektörümüz tüm bu sağlıklı görünümünü, küresel piyasalarda yakın zamanda uygulanan kerameti kendinden menkul sıkı para politikalarının bir neticesi olarak finansal sistemin içine düştüğü zorlu koşullar altında elde etmeyi başarmıştır.

Ayrıca, bankacılık sektörümüzün küresel finansal piyasalarla entegre yapısı, kalifiye insan kaynağı ve teknolojik uygulamalardaki öncü aksiyonları ülkemizi bu alanda giderek daha da ön plana çıkarmıştır.

Tüm dünyanın içinden geçtiği mevcut zorlu küresel koşullara rağmen, bankacılık sektörümüzün ortaya koymayı başardığı sağlıklı gelişimi de arkasına alan ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru sağlam ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
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