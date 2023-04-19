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Beyaz Gazete
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Süleyman Soylu: PKK'yı enkaz haline getirdik

Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile iş birliği yaparak Suriye’de terör devleti kurulmasına öncülük etmek istediğini dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu, ‘Irak ve Suriye’deki operasyonları sona erdireceğiz’ diyor. PKK’yı biz enkaz halinde getirdik, o enkazı CHP’ye taşıtmak istiyorlar” dedi.

Ekleme: 19.04.2023 - 10:29 Güncelleme: 19.04.2023 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Süleyman Soylu: PKK'yı enkaz haline getirdik
Millet İttifakı’nın adayı olarak 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde boy gösterecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile aynı yola baş koydu.

Bu siyasi ortaklık tepki çekse de Kılıçdaroğlu, bir adım geri atmıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı çıktığı her seçimde kaybeden Kılıçdaroğlu, PKK’nın Meclis’teki temsilcisi ile bu kez kazanacağını düşünüyor.

"Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye'de operasyon istemiyor"
Ancak İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, HDP’nin derdinin bu olmadığını söylüyor.

İşin aslını gittiği AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nda anlatan Soylu, CHP seçmenine de birkaç soru yöneltti.

“Kılıçdaroğlu ne diyor? ‘Irak ve Suriye’deki operasyonları sona erdireceğiz’ diyor. Zaten tezkerede ‘hayır’ vermişsin. Orada güvenli bölge oluşturulmasın istiyor. Orayı PKK’ya teslim edecek, güvenli bölgedeki 6 milyon Suriyeliyi de Türkiye’ye yollayacak” diyen Soylu, örgütün bölgede terör devleti kurmak istediğini, buna da Kılıçdaroğlu’nun sebebiyet verebileceğini söyledi.

Soylu, şöyle devam etti:

CHP'lilere sordu: PKK'nın o bölgeye hakim olmasını istiyor musunuz?
Cumhuriyet Halk Partililere sormak istiyorum. Siz orada bir terör devletinin kurulmasını istiyor musunuz? Mehmetçiğimiz orada güvenli bölge oluşturdu, PKK’ya yaşam hakkı tanımıyor. Geçmişte de DEAŞ’a bu hakkı tanımadı. Aynı zamanda 6 milyon Suriyeli kardeşimiz, o bölgede güvenli bir şekilde yaşıyor. Siz o bölgenin güvensiz hale gelmesini, aynı zamanda PKK’nın o bölgeye hakim olmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimiz buna bir cevap vermek zorundadır.

"PKK’yı biz enkaz halinde getirdik, CHP'ye taşıtmak istiyorlar"
HDP’nin Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini hatırlatan Soylu, “HDP’li Cumhurbaşkanı adayı var mı? Koydu mu kendileri parti olarak? Peki, kimi destekliyor? Bunu aklı eren bir çocuk da en yetişkini de biliyor. HDP’liler çıkmış ‘Yüz yıllık Cumhuriyetin defterini düreceğiz’ diyorlar. PKK’yı biz enkaz halinde getirdik, o enkazı CHP’ye taşıtmak istiyorlar.” diye konuştu.
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