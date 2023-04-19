İnce 'Adaylıktan çekilmeyi düşünür müsünüz?' sorusu üzerine ateş püskürdü: Saygısızlık bu 2018'de Meral Akşener niye çekilmedi?

Oyları böleceği gerekçesiyle Yedili Masa tarafından eleştirilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye katıldığı canlı yayında "Adaylıktan çekilmeyi düşünür müsünüz?" diye soruldu. Bu soru karşısında öfkelenen İnce, "Ne demek çekilse ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu çok anti demokratik bir şey. İnsani değil bu. Tam bir ihale mafyası yöntemi. Seçime gidiyoruz, oy pusulaları basıldı. Saygısızlık bu." dedi.