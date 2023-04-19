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Beyaz Gazete
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İBB, İstanbul'un cami motiflerini zemine yerleştirdi

İBB'nin Sarayburnu'ndaki parkta İstanbul'un önemli camilerden oluşan motiflerini ayak altına yerleştirmesi tepki çekti.

İBB, İstanbul'un cami motiflerini zemine yerleştirdi
Ekleme: 19.04.2023 - 10:09 Güncelleme: 19.04.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
İBB, İstanbul'un cami motiflerini zemine yerleştirdi
CHP'nin seçim öncesinde muhafazakar seçmene şirin görünme stratejisi yara almaya devam ediyor.

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasının ardından bir skandal daha yaşandı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarayburnu'nda yeni bir çalışma yaptı.

İBB, İstanbul'un cami motiflerini zemine yerleştirdi

Cami motifleri ayak altında
Sahilde oturma alanları yapılırken İstanbul'un önemli motiflerinden Ayasofya Camii, Kariye Camii ve Sultanahmet Camii'nin çıkartmaları hazırlanarak zemine yerleştirildi.

Müslümanların hassasiyetlerinin hiçe sayıldığı projede cami motifleri ayaklar altına alındı.

İBB, İstanbul'un cami motiflerini zemine yerleştirdi

Aya İrini'ye haç taktılar
Motifler arasında Aya İrini Klisesi Müzesi de yer aldı. Bu motifte ise kubbedeki ayrıntı dikkat çekti.

Normalde kubbesinde haç bulunmayan Aya İrini'nin motifinde kubbeye haç yerleştirildiği görüldü.

İBB'nin bu işlemleri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

İBB, İstanbul'un cami motiflerini zemine yerleştirdi
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İBB, İstanbul'un cami motiflerini zemine yerleştirdi
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