Bakan Kurum'dan CHP'nin algı operasyonuna sert cevap! 'İzmir onlarda değil mi, neden yapmadılar'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Bakanlığın koordinasyonunda tamamlanan Türkiye'de ekonomi ve ticaretin kalbinin atacağı İstanbul Finans Merkezi'nde medya yöneticileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.İftar yemeğinin ardından İstanbul Finans Merkezi'nde Bakan Kurum gazetecilerin sorularını yanıtlarken, muhalefetin yalan vaad ve algı operasyonlarına sert çıktı:SORU: Taşınmayı düşünen Bağcılar'ı vazgeçip, Ankara gibi seçenekler üzerinde duruyor mu? Ayrıca burada ne kadar boş alan var kiralanması söz konusu olan. Veya kiralanacak mı sadece, yoksa satış deposu mu olacak. Teşekkürler.BAKAN KURUM: Muhakkak deprem bölgesinden sonra tüm illerimizde vatandaşlarımız depremzede kardeşlerimizi evlerini açtılar. Ama geçici, ama kalıcı. Depremzede kardeşlerimiz bu illerde yaşayacaklar. Ve bu çerçevede inşallah evleri yapılana kadar onları misafir edeceğiz. 11 ilimizde edeceğiz. Ve bunun işte İstanbul'da daha fazla, Ankara'da daha az veya çok ayrımını yapmadık. Kim nereyi istiyorsa, o manada vatandaşlarımızSORU: O büyük deprem sonrasında burası için, İstanbul Finans Merkezi binaları için bir tereddüt söz konusu mu? Ben mesela böyle yüksek bir binada depreme yakalanmak istemem.BAKAN KURUM: Ama bu tasarımları yaparken olası depremlere karşı dayanabilecek anlayışla yaptık. 310 bin metrekare alanın tamamı oturmuş bir kitle düşünün. Kazıklı yapılar var, incelenmiş. Burada drovat döküm var. İstanbul'umuzun birçok bölgesinde var. Fay hattına olan mesafesi, hem zemin kalitesi iyi. Ki burada her türlü mühendislik, müşavirlik hizmeti almış, Tespiti yapılmış. Beton kalitesi iyi. Dolayısıyla inşallah Allah göstermesin böyle bir afette burası dimdik ayakta kalacak ve tüm Türkiye'ye hizmet verecek.SORU: Sayın bakan hem Fikirtepe'yi gösterdiniz, hem bu bölgeyi gösterdiniz. Hep dikey plan. Yatay mimari konusunda Sayın Cumhurbaşkanımın çok fazla açıklaması olduğu için, bu dönüşümler bundan sonra yapılacak dönüşümler de dahil olmak üzere nasıl bir dönüşüm planlaması ile gelecek. Çünkü ilk, daha önce Fikirtepe'de böyle başlandığı için dönüştürme şansı olmadı anladığım kadarıyla yatay mimariye ama. Bu uydu kentlerde özellikle 500 bin kişilik uydu kentlerden bahsettiniz. Bunlar için planlanan yerler neresi. İstanbul'un kuzeyinde yapılacak iki tane şehir planı vardı daha önce. Hatta üçüncü köprü planlaması o çerçevede yapılmıştı. Aynı yerlerde, aynı bölgelerden mi bahsediyoruz. Bir de kaydırmadan bahsettiniz. Nüfusun da bu bölgeden taşınmasından bahsettiniz. Taşınmasını gerekeceğini düşündüğünüz hangi bölgeler. İstanbul'dan aday olduğunuz için de soruyorum.BAKAN KURUM: Dolgu dibine yapılmış binaların, yine 99 öncesi tam anlamıyla mühendislik hizmeti almamış binaların risk içerdiğini ve bunların da totalde aciliyet yüzde 20'si olmak üzere 1,5 milyon konut olduğunu düşünüyoruz. Tespitlerimiz bu yönde. Tabi bu tespitleri net bir şekilde yapabilmeniz için binadan numune almanız gerekir… dayanıklılık testini yapmanız gerekir... Yıkılan binalara depremde baktığımızda, Kahramanmaraş depremi gösteriyor ki yüzde 96'sı 99 öncesi. Tabi burada biz milletimizin ki bize düşen görev de odur. Endişeye sevk etmek değil. Aslolan, yöneticiler, devleti yönetenler olarak biran önce vatandaşları sağlam, güvenli konutlara yerleştirmek olmalıdır. Yapamayacağımız hayalleri sunmak vatandaşımızın da istediği bir durum değil. Neticede bu çerçevede yapacağımız rezerv alanları da deprem riskinin yüksek olduğu yerlerde, ona en yakın mesafedeki alanları belirleyeceğiz. İşte Anadolu yakasında, Tuzla'da, Maltepe'de, Pendik'te. Yine Avrupa yakasına gittiğinizde Eyüp, Başakşehir, Esenler, Kanal İstanbul güzergâhındaki….. söylerken hep bunu söylüyoruz. Burası rezerv alan olarak kullanılacak, deprem dönüşünde kullanılacak. İki yakasında İstanbul'umuzun bu rezerv alanlarda başlayacağız. Biz ilk baştan tasarladığımız, yaptığımız, az önce de ifade ettiğim hemen hemen son 7-8 yıldır tamamen yatay mimari anlayışla 4-5 katı geçmeyecek bir anlayışla projeleri yapıyoruz. Rezerv konutlarımız bu anlayışla yapılacak, 4-5 katı geçmeyecek. Ve orada her türlü sosyal donatıyı içinde barındıracak. Örnek proje olacak,… en değerli, en kıymetli yerler, alanlar olacak. Bu çerçevede örnekleri aslında Esenler'de yaptığımız konutları görebilirsiniz. Güngören'de bitirdiğimiz deprem konutları görebilirsiniz. Çamlıca tepesinde bitirdiğimiz konutlara bakın. Bunların … bitirdiğimiz konutlar. Yani bölgenin en değerli, en kıymetli mimarisiyle, tasarımıyla yeşil alanlarıyla konutlar olduğunu düşünüyorum ve iddia da ediyorum. Bu konutları bitirdik. Mesela 2 bin 200 tanesini… Şu an 5 bin tane. TOKİ ile yapıyoruz bunların hepsini. Ve etap etap da vatandaşımıza teslim ediyoruz.SORU: Türkiye'nin belki de kaderini değiştirecek bir seçim var. Adı üstünde seçim. Kazanmak ta var, kaybetmek de var. Bir olumsuz AK Parti açısından veya Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından olumsuz bir sonuç ortaya çıkması halinde bir, deprem bölgesindeki projeler nasıl etkilenir? İki, İstanbul finans merkezi. Sonuçtan nasıl etkilenir.BAKAN KURUM: İnşallah olumsuz bir sonuç çıkmayacak. O sıcaklığı, samimiyeti net bir şekilde görüyoruz. Milletimiz hem afet bölgesinde, hem burada aman ha aman bu muhalefetin eline bizi bırakmayın onlar gelirse bizim evlerimiz yapmaz.Bırakmayın onlar gelirse bizim evlerimizi yapmaz, yetiştirmez, diyorlar. Bunlara da şahit oluyoruz. Biz 15 Mayıs'ta kaldığımız yerden Türkiye vizyonunda yeni projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hep söylüyorum bizi gerçekten bu mana da bekleyen projelerimiz var. Vatandaşlarımız var. Deprem bölgesinde bekleyen afetzede kardeşlerimiz var. Bu anlayışla inşallah bu hizmetleri yapacağız. Bizim bu noktada bir tereddüdümüz yok.Onları devletimizle paylaşacağız ve İstanbul'un dönüşümü adına çok önemli olan bir iradeyi ortaya koyacağız. Hem afet konutlarını yapıyoruz bir taraftan da sosyal konutları yapıyoruz onlar da durmuyor, kuralar çekiyoruz, yatırımlar, inşaatlar yapılıyor. Dolasıyla burada da geneline baktığınız da çeşme açılışı yapan bir irade söz konusu değil.15 mayıs sabahı bütün fonlar sizin kapınızdadır. Yazın bunu. Güven ister. Uluslararası fonların ben hepsine gittim, hepsi ile görüştüm hepsi ile bire bir halka arz ile görüştüm, onlar ne istedi biliyor musunuz ; yaprak kıpırdasın hemen kaçarlar. Çünkü yatırımcı güven ister istikrar ister, 7'li masa istemez. 7 tane karar istemez. Tek karar ister. O kararı uygulayacak irade ister. Dolayısı ile bu irade inşallah 15 Mayıs sabahı Türkiye'de ortaya çıkacaktır ve bu irade çerçevesinde de o gelmesi gereken uluslararası kuruluşlar, yatırıcımlar da inşallah gelecek ve burada hizmet üretmeye devam edecektir.SORU: Bu nokta da hani finansal destek demişken bu deprem evlerini niye paralı veriyorsunuz bedava vermek dururken hani muhalefetin böyle bir…BAKAN KURUM: Bizim yapmış olduğumuzun dışında peyzajları sökmek dışında yapmış olduğu bir iş var mı? Biz metro yapalım diyoruz adam metro kazısını dolduruyor yani şimdi finans merkezi metrosu bakın biz bunu tasarlamışız, Kadir Topbaş döneminde süreci başlatmışız. 2018 yılında ihalesi yapılmış, 5 sene geçmiş niye bitirmiyorsun, bitir. Şimdiye bitirmiş olsan buraya gelecek olan insanlar daha rahat çalışacak. Metroya binecek, metrodan evine gidecek. Hizmet verecek. Şimdi bize yönetici olarak bunlar düşüyor. Polemik, algı… bu değil yani. Dolayısı ile şimdi bize diyorlar ki bedava vereceğiz, verin, niye vermiyorsunuz?Ben bütün depremlere gitmiş biriyim. Ankara'da, İstanbul'da, Elazığ'da, İzmir'de deprem oldu, İzmir onlarda değil mi belediyesi? Niye bir tane yapmadılar. İşte 11 ilin depremi neredeler, orada deprem bölgesinde görüyor musunuz? 3 gün sonra hepsi kayboldu. Biz 55 gün oradan ayrılmadık. Hala oradayız. Şimdi yani verecem demekle olmuyor bu işler. Devlet yönetmek ayrı bir şey. Devlet yönetmediği için nasıl yöneteceğini de bilmediği için boş vaatler sunuyorlar. Biz de diyoruz ki madem vereceksin elinden tutan mı var. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de belediyeler sende. Ankara belediyem, İstanbul belediyem sende git işte 300 konut yap, 500 konut yap 1000 konut yap. Bedava ver. Verde biz de en azından söyleminiz boşa gitmesin. Niye veremiyorsunuz? Yapamazlar. Çünkü onların işi algı üretmek. İş yapmak değil, eser yapmak değil.Devlette yönetimde devamlılık esastır. Siz sadece bu günü düşünemezsiniz. Geleceği de geçmişi de düşünmek zorundasınız, geçmişi silip atamazsınız. Devletsin sen. 100 yılı kutlayacağız bak yüzyılı. Yani dolayısı ile bu yüzyılı hayır ben attım kenara siyasi ikbal uğruna işte şu anahtar havada uçsun, şu ev, şu araba yok öyle bir şey. Yani dolayısı ile biz gerçekleştirebileceğimiz hayalleri milletimize sunuyoruz. O hayalleri de gerçekleştiriyoruz.%50,60'ıda biz devlet olarak sübvanse ediyoruz. 18 yıl, 2 yıl ödemesiz 18 yıl faizsiz bir ödeme sistemi sunuyoruz. İzmir'de 230 bin liraya vermişiz şu an ev olmuş 4,5 milyon lira. 230 bin lira ödüyor onu da kaç yılda 20 yılda. 1000 lira şu an bize yani aidat öder gibi oda bu sene ilk sene olduğu için, 5 sene sonra 1000 liranın değeri ne olur siz hesap yapın yani. E biz başka taşınma yardımı veriyoruz, kira yardımı veriyoruz, eşya yardımı veriyoruz. Onları koyduğunuz da emin olun bizim o başta verdiğimiz bedeldi işte burası finans merkezi, konut finansını hesaplasanız belki bizim konut bedeli üstünde bir yatırımı biz başta destek olarak veriyoruz. Ama biz konutu bedava veriyoruz diye bir algı üretmeye gerek yok yani.Vatandaşımız biliyor zaten öyle bir beklentisi yok. Vatandaş kimin neyi yapacağına bakıyor. Yapabilir mi, yapamaz mı? Vadeder mi ona değil, yapar mı yapamaz mı ona bakıyor. O yüzden bizim öyle bir endişemiz yok.SORU: Özel firmalardan görüştüğünüz ve gelmesi kesinleşen firmalar var mı? Merak ettiğim bu, bir de mart ayı konut satış rakamları açıklanmıştı. Orada bir düşüş söz konusu. Tabi yeni evim gibi kampanyaların şu anda tam olarak nasıl bir sonuç verdiğini kamularda bilemiyoruz. Belki bu noktada bilgi verirsiniz. Birde ikinci el konutlarla ilgili bir ara çalışmaların olduğu ile ilgili bir mesaj vermiştiniz bu konuda bir gelişme var mı? Özellikle ipotekli konutlarla ilgili bir düşüş var. Finansmanla ilgili bir çalışma söz konusu mu? Teşekkür ederim.BAKAN KURUM: Vatandaşınızın konut ihtiyacını karşılarsınız diğer taraftan da fiyatları dengelersiniz. Halk ekmek fabrikası gibi bu gidişle TOKİ sosyal konut üretiyor, üretmeye devam edeceğiz. Halk ekmek fabrikası gelsin ekmeğe müdahale olmazsanız, konutta TOKİ'de müdahale olmazsanız ve ya işte fiyatların arttığına ilişkin bir tedbir almazsanız artmaya devam eder. Asıl olan o artış doğru mu değil mi, gerçek mi buna bakmak lazım. Bu çerçevede kiraları kısıtladık biliyorsunuz. İlk evini alacaklara kredi verdik. Deprem dönüşümünde 0,79 10 yıl vadeyle 1 milyon 250 bin liraya kadar limitlerimizi yükselttik. Vatandaşımızın ihtiyaç olduğu şu süreçte ne varsa tüm sektörlere ilişkin konuşuyorum. Hepsini yapmaya gayret gösterdik. İkinci elle ilgili de, ikinci el yeni konut yapımını teşvik eden bir sistem değil. Asıl olan konut yaptırmanız lazım. Arz talep dengesini yakalayalım sonra ikinci ele yeniden desteklerimizi yapmaya devam edelim ama asıl olan yeni üretimi sağlamamız lazım. Bunu da yapacak olan yeni evim projesini hayata geçirdik. İlk sosyal konutu yaptık.