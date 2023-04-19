7'li koalisyonda trajikomik pazarlık! Akşener'den itiraf gibi açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya ismini dayatmayı başardığı 6 Mart toplantısına ilişkin Akşener'den itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.Krizlerle dolu toplantıda Ali Babacan ile ciddi fikir ayrılıkları yaşadıklarını gözler önüne seren Akşener, "Yetkili ve etkili bir cumhurbaşkanı yardımcılığı için biz Kılıçdaroğlu ve iki belediye başkanı ile uzlaştık.Oraya gittik. Sayın Babacan bu iki arkadaşın cumhurbaşkanı yardımcılığına itiraz etti. Ben kendisini ikna etmeye çalıştım. Sonra gitti tam 1 saat arkadaşlarıyla konuştu, döndü geldi.Geri gelince 'O zaman bu arkadaşlara Şehircilik Bakanlığı ve Afet Bakanlığı verelim' dedi" şeklinde konuştu.6 Mart buluşmasında ortaya çıkan mutabakat metnindeki son maddeyi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yazdığını belirten Akşener, "Sayın Davutoğlu bizim fikrimizin doğru olduğunu kabul etti ve son maddeyi o yazdı.Ben de kabul ettim" ifadelerini kullandı. Devleti yönetmeye talip olan, ancak gelişigüzel aldığı kararlarla her seferinde bocalayıp birbirine düşen 7'li koalisyondaki uyumsuzluğun giderek daha da derinleşeceği tahmin ediliyor.