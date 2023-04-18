Kandil, Kılıçdaroğlu için oy istiyor! Can çekişen PKK, ümidini 7'li koalisyona bağladı

6 Mart'ta kendi adaylığını masaya dayatmayı başaran Kılıçdaroğlu, önce HDP ziyareti, ardından da Tutum Belgesi'ne göz kırpan sözleriyle Kandil'in gönlünü yaptı.12 Mart'tan itibaren Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona destek mesajı paylaşan PKK elebaşları arasında Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Bese Hozat, Helin Ümit, Sabri Ok ve Remzi Kartal yer alıyor.İşte terör örgütünden gelen destek mesajları:Bizim ittifakımız AKP-MHP faşizminin sonunu getirmelidir.Başkan Erdoğan operasyon sinyali verdi, terör örgütü tutuştu! PKK elebaşı Millet İttifakı'na oy topluyor | VideoAltılı masaya operasyon çekmek istediler ama altılı masa dağılmadı. Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir.Altılı masaya ilgi oldu, toplumda umut yarattı. AK Parti-MHP ittifakı yıprandıysa, HDP ne yapacak? Bu ittifakı düşürmek için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek.Altılı masanın önü açık. Birliklerini güçlendirecekler. Her türlü desteği vereceğiz.Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var. Bu iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacak. Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık.AKP-MHP ittifakı bölge için büyük bir tehlikedir, bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Biz seçimleri bu hale getirene kadar çok emek verdik.PKK'nın üst düzey yöneticisi Helin Ümit'ten Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona destek: "AK Parti ve MHP yenilmeli" | VideoArtık bu iktidarın devam etmesi mümkün değil. 14 Mayıs seçimleri çok önemli. Amacımız tabii ki siyaset yapmak. Elbette PKK birilerini destekleyecektir.Kılıçdaroğlu, desteklenecek bir adaydır. İstediğimiz gelişmeyi yaratmak için bu süreç tarihsel bir fırsattır.