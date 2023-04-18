Kandil, Kılıçdaroğlu için oy istiyor! Can çekişen PKK, ümidini 7'li koalisyona bağladı
AK Parti iktidarında hem yurt içinde hem de sınır ötesinde nefes alamaz hale gelen terör örgütü PKK, 14 Mayıs seçimleri öncesi açıklama üstüne açıklama yapıyor. Yok olmanın eşiğine gelen terör örgütü, son çare olarak Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na umut bağladı. 12 Mart'tan bu yana Kandil'deki 8 elebaşından Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na destek mesajı geldi.
6 Mart'ta kendi adaylığını masaya dayatmayı başaran Kılıçdaroğlu, önce HDP ziyareti, ardından da Tutum Belgesi'ne göz kırpan sözleriyle Kandil'in gönlünü yaptı.
12 Mart'tan itibaren Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona destek mesajı paylaşan PKK elebaşları arasında Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Bese Hozat, Helin Ümit, Sabri Ok ve Remzi Kartal yer alıyor.
İşte terör örgütünden gelen destek mesajları:
CEMİL BAYIK
Bizim ittifakımız AKP-MHP faşizminin sonunu getirmelidir.
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MURAT KARAYILAN
Altılı masaya operasyon çekmek istediler ama altılı masa dağılmadı. Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir.
MUSTAFA KARASU
Altılı masaya ilgi oldu, toplumda umut yarattı. AK Parti-MHP ittifakı yıprandıysa, HDP ne yapacak? Bu ittifakı düşürmek için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek.
DURAN KALKAN
Altılı masanın önü açık. Birliklerini güçlendirecekler. Her türlü desteği vereceğiz.
BESE HOZAT
Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var. Bu iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacak. Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık.
HELİN ÜMİT
AKP-MHP ittifakı bölge için büyük bir tehlikedir, bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Biz seçimleri bu hale getirene kadar çok emek verdik.
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SABRİ OK
Artık bu iktidarın devam etmesi mümkün değil. 14 Mayıs seçimleri çok önemli. Amacımız tabii ki siyaset yapmak. Elbette PKK birilerini destekleyecektir.
REMZİ KARTAL
Kılıçdaroğlu, desteklenecek bir adaydır. İstediğimiz gelişmeyi yaratmak için bu süreç tarihsel bir fırsattır.
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