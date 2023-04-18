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Başka örneği yok: Türkiye’de dört farklı coğrafi bölgede toprağı bulunan tek yer

Türkiye’de dört farklı coğrafi bölgede toprağı bulunan tek yer turistlerin ilgi odağı oldu. Marmara Bölgesi'nde bulunan şehir; doğa turizmi, alternatif turizm, agro turizmi, tatuta turizmi, sağlık turizmi, gastronomi turizmi, extreme sporların cazibe merkezi haline geldi.

Ekleme: 18.04.2023 - 16:27 Güncelleme: 18.04.2023 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Başka örneği yok: Türkiye’de dört farklı coğrafi bölgede toprağı bulunan tek yer
Coğrafi güzellikleri ve esrarengiz doğasıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Türkiye'de dört farklı coğrafi bölgede toprağı bulunan tek bir şehir bulunuyor. Şehir, coğrafi güzellikleri ve kültürel yapısıyla oldukça dikkat çekiyor.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Türkiye'de 4 farklı coğrafi bölgede toprağı bulunan tek şehrin Bilecik olduğunu söyleyerek, 'Bilecik'te doğa turizmi, alternatif turizm, agro turizmi, tatuta turizmi, sağlık turizmi, gastronomi turizmi, extreme sporların cazibe merkezi olması ve bulunduğu stratejik konumda 'dedi.

Bilecik'in konumu sayesinde yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği bir konuma geldiğine değinen Müdür Bircan, “Bağrında Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna ev sahipliği yapmış nice yiğitleri barındıran, dört bölgede toprağı bulunan ve dört iklim kuşağında yer alan, yeşilin her tonuna sahip kadim şehir Bilecik'te doğa turizmi, alternatif turizm, agro turizmi, tatuta turizmi, sağlık turizmi, gastronomi turizmi, extreme sporların cazibe merkezi olması ve bulunduğu stratejik konumu sayesinde yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği bir konuma gelmiştir.

Başka örneği yok: Türkiye’de dört farklı coğrafi bölgede toprağı bulunan tek yer

Bunun yanında ülkemizde ve gönül coğrafyamızda büyük bir ilgi ile takip edilen dönem dizileri ve filmlerin etkisi ile yerli ve yabancı turist sayısında da ciddi bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz.

Bölgeye yıl bazında 6 turizm belgeli ve yıldızlı başta olmak üzere toplam 60'a yakın belgeli konaklama tesisimizde 200 bine yakın konaklama, müzelerimize 30 bin yerli ve yabancı ziyaretçi, tarihi ve kültürel turistik yerlerimize 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist geliyor.

Bakanlığımız Türkiye yüzyılı verileri çerçevesinde Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı olan 2023 yılında 90 milyon turist 100 milyar dolar turizm geliri hedeflerine Bilecik olarak önemli katkı sağlanmış olunmaktadır” dedi.

Başka örneği yok: Türkiye’de dört farklı coğrafi bölgede toprağı bulunan tek yer

Bilecik, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu topraklardadır. Her yıl Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt şenlikleri, Bilecik iline bağlı Söğüt'te yapılmaktadır. Bölgede zengin mermer ocakları mevcuttur.

Sakarya ırmağının etrafında kurulan ve göletleri ve derelerinin zenginliği ile tanınan yöre antik çağlardan günümüze tarihin izlerini taşır. Şehirdeki Şeyh Edebali Türbesi, tüm Türkiye'den ziyaretçi almaktadır.

Türk Kurtuluş Savaşı'na ait izler, Bilecik ilinin ilk yerleşim yeri olan Şeyh Edebali Türbesi'nin çevresinde hâlen görülebilir. Bunlara örnek olarak bir kısmı savaş sırasında yıkılmış olan minare gösterilebilir.
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