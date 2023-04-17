Yasa tasarısı kabul edildi: TikTok tamamen yasaklanacak

Tasarı, 43 'hayır' oyuna karşı 54 'evet' oyuyla meclisten geçerek Cumhuriyetçi Vali Greg Gianforte'un masasına gitti.Gianforte'un tasarıyı onaylaması halinde Montana, ABD'de TikTok'un tamamen yasaklandığı ilk eyalet olacak. Montana'da geçen yıl TikTok'un devlet cihazlarında kullanılması yasaklanmıştı.ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de 'ulusal güvenlik endişeleri' nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti. Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti. Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok devlet kurumu, Kongrede yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.Montana, Maryland, Nebraska, Güney Carolina, Güney Dakota, Indiana ve Texas da dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.