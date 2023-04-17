Van'da göçmen kaçakçılığı: 4 şüpheli tutuklandı

Türkiye'nin dört bir yanında kaçak göçle mücadele sürüyor…Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri de -16 Nisan tarihleri arasında 7 ayrı operasyon düzenledi.4 kaçakçı tutuklandıGöçmen kaçakçılarına yönelik yapılan baskınlar sonucunda 19 şüpheli yakalandı.Haklarında adli işlem yapılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Polis, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el koydu.