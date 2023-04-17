Van'da göçmen kaçakçılığı: 4 şüpheli tutuklandı
Polisin düzenlediği operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el konuldu.
Türkiye'nin dört bir yanında kaçak göçle mücadele sürüyor…
Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri de -16 Nisan tarihleri arasında 7 ayrı operasyon düzenledi.
4 kaçakçı tutuklandı
Göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan baskınlar sonucunda 19 şüpheli yakalandı.
Haklarında adli işlem yapılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el koydu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI