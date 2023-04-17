Selçuk Bayraktar TCG Anadolu'dan paylaştı: Kızılelma ve Bayraktar TB3 güvertede

TCG Anadolu, bugün İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak. BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından TCG Anadolu'nun güvertesindeki KIZILELMA ve Bayraktar TB3'ün fotoğraflarını paylaştı.Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle artık Türk donanmasının hizmetinde.Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak.Sarayburnu Limanı'nda demirleyen olan gemi aşağıda belirtilen tarih ve saat aralığında ziyaret edilebilecek.17 Nisan saat 13.00-18.0018 Nisan saat 10.00-18.0019 Nisan saat 10.00-18.0021 Nisan saat 10.00-18.0022 Nisan saat 10.00-18.0023 Nisan saat 10.00-18.00BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, ziyarete açılacak TCG Anadolu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.'Ayasofya'nın kapısında ilk nöbetinde; Sultan Ahmet'e, Süleymaniye'ye, Topkapı Sarayı'na ve Galata Kulesi'ne selam duran ülkemizin ilk uçak/SİHA gemisi TCG-Anadolu'nun güvertesinde; Bayraktar KIZILELMA ve BayraktarTB3'ü milletimizle buluşmaya hazırladık.'