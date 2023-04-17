Chrome kullanıcıları dikkat! Google acil durum diyerek yayınladı

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.Google'ın popüler tarayıcısı Chrome, güvenlik açığı tehlikesine karşı acil bir güncelleme yayınladı.Google, Android ve web sürümünü etkileyen güvenlik açığına karşı kullanıcılarını mümkün olan en kısa sürede güncellemeyi yüklemeye çağırdı.Son güncelleme, Chrome masaüstünde 112.0.5615.121 ve Android'de ise 112.0.5615.100 veya 112.0.5615.101 sürümüyle yayınlanmaya başladı.Siz de Google Chrome > Ayarlar > Chrome hakkında yolunu izleyerek mevcut sürüm numaranızı kontrol edebilir ve buradan tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz.