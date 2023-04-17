  • USD: 19,35 - 19,39
  • EURO: 21,25 - 21,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP İl Başkanlık binası etrafından ateş eden firari şüpheli yakalandı

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş açılmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın firari şüphelisi gözaltına alındı.

Ekleme: 17.04.2023 - 16:04 Güncelleme: 17.04.2023 - 16:05 / Editör: Ozge Selin
CHP İl Başkanlık binası etrafından ateş eden firari şüpheli yakalandı
Türkiye siyasi tarihi en yoğun günlerini yaşıyor...

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı ve CHP İstanbul İl Başkanlığına isabet eden kurşunlar geçen hafta gündeme geldi.

Kısa sürede açıklığa kavuşan olayda kurşunların ardından yeni gelişmeler yaşanıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 6 Nisan Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesiyle ilgili çalışma yürütüldü.

Firari şüpheli yakalandı
Olay sırasında araçta olduğu, sosyal medya hesabından canlı yayın başlatarak aracın camından dışarı silahla ateş ettiği tespit edilen firari şüpheli Emre D. (23) Sultangazi'de yakalandı.

Suç unsurları tespit edildi
Zanlının yakalandığı ikamette yapılan aramada ise 1 tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

4 şüpheli gözaltına alınmıştı
6 Nisan günü yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada, silahla ateş edilen araçta olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda, olay günü akşam saatlerinde 5 arkadaş gezmeye çıktıklarını, bir süre dolaştıktan sonra gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de sahur yaptıklarını anlattıkları belirtilmişti.

Camdan dışarı 7-8 el ateş ettiler
Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki evlerine doğru döndükleri sırada araçta bulunan firari şüpheli Emre D'nin telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın başlattığını belirten zanlıların, Emre D'nin bu sırada üzerindeki silahı çıkartarak camdan dışarı 7-8 el ateş ettiğini söyledikleri öğrenilmişti.

Şüpheliler CHP İstanbul İl Başkanlığına yönelik bir şey yapmadıklarını savunmuştu.

Savcılığın ulaştığı, şüphelilerin yaptığı canlı yayına ilişkin görüntü kaydında, bir kişinin havaya ateş ettiği, diğer şüphelilerin ise bu duruma güldüğü belirlenmişti.

4 kişi serbest bırakıldı
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Anıl Ö. ifadesinin ardından, Arif P, Berkan Ö. ve Ferhat E. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kalmıştı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
ABD'de Türkiye kararı: Dışişleri F-16 modernizasyonunu onayladı
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta milletim Kandil'e prim vermeyecek
Kamu işçisi zam teklifi yükseldi! TÜRK-İş açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Tefecilerle anlaşmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
İBB 1453 Panorama Müzesi'nde fetih sergi alanından Mehter'i kaldırıp Batı klasik müziği koydu
Murat Kurum: İFM, Londra ve New York ile rekabet edecek
Bakan Dönmez: Doğal gaz vanası açıldı, gaz basımına başladık
YSK Başkanı Yener'den seçimlerle ilgili önemli açıklamalar
Bakan Akar: 10 terörist etkisiz hale getirildi
TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı: TOKİ sonuçları sorgulama ekranı
İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde sapkınlığa yasal güvence vaadi: Saadet Partisi ne diyecek?
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu bugün ziyarete açıldı
Batı medyasının Türkiye analizleri hız kesmiyor: 2023 yılının en önemli seçimi yaklaşıyor!
Selçuk Bayraktar TCG Anadolu'dan paylaştı: Kızılelma ve Bayraktar TB3 güvertede
İYİ Parti'nin seçim afişi komünist diktatör Mao'nun propaganda posterine benzetildi
“Erbakan’ı ıslıklarım” diyen Kaftancıoğlu’nu Saadet Partisi baş tacı etti!
Hatay’a kazandırılan Konya Konteyner Kentin birinci etabının açılışı yapıldı
Bakanlık açıkladı: 52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı
Osman Gökçek Kızılcahamam'da sahur programına katıldı
Chrome kullanıcıları dikkat! Google acil durum diyerek yayınladı

Chrome kullanıcıları dikkat! Google acil durum diyerek yayınladı

Yasa tasarısı kabul edildi: TikTok tamamen yasaklanacak

Yasa tasarısı kabul edildi: TikTok tamamen yasaklanacak

EYT'yi kaçırana kısmi emeklilik formülü: Kimler faydalanabilecek şartları neler?

EYT'yi kaçırana kısmi emeklilik formülü: Kimler faydalanabilecek şartları neler?

Elon Musk'tan ortalığı ayağa kaldıracak açıklama: Tüm devlet kurumlarının verilerine erişebiliyorum

Elon Musk'tan ortalığı ayağa kaldıracak açıklama: Tüm devlet kurumlarının verilerine erişebiliyorum

Enerjide bağımsızlığın sembolü olacak! Yeni aşamaya geçildi: Tarih verildi...

Enerjide bağımsızlığın sembolü olacak! Yeni aşamaya geçildi: Tarih verildi...

Manavgat yangını sonrası ormanlık alanda yapılan çalışmalar 21 ay sonrası meyve verdi

Manavgat yangını sonrası ormanlık alanda yapılan çalışmalar 21 ay sonrası meyve verdi