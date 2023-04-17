Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu parası' sözlerine sert çıktı: Ciddiye alınır tarafı yok

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da iftar programında açıklamalarda bulundu. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunda infial uyandıran 'seccadeye basmak' olayına değinen Bahçeli, 'Seccadeye ayakla basana hoş görüyle bakılmaz. Ayakkabısıyla seccadeyi kirletenlerin zoru görünce, görmedim, üzgünüm, pardon, demeleri bir işe yaramaz' şeklinde konuştu.Bahçeli ayrıca geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, '300 milyar dolar parayı getireceğim bu ülkeye. Temiz para, uyuşturucu baronlarının parası' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'na seslenerek, 'Temiz parayı uyuşturucu tacirlerinden alacağını söyleyen birinin ciddiye alınır tarafı yok.' dedi. Bahçeli, 'Siyasi bir cehilin milli haklarımıza manevi hassasiyetlerimize sahip çıkması absürt bir beklentidir.' şeklinde konuştu.