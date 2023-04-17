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Beyaz Gazete
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Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu parası' sözlerine sert çıktı: Ciddiye alınır tarafı yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin İstanbul'da düzenlediği iftar programında konuştu. "Temiz parayı uyuşturucu tacirlerinden alacağını söyleyen birinin ciddiye alınır bir tarafı yoktur" diyen Bahçeli, "Seccadeye ayakla basana hoş görüyle bakılmaz. Ayakkabısıyla seccadeyi kirletenlerin zoru görünce, görmedim, üzgünüm, pardon, demeleri bir işe yaramaz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu parası' sözlerine sert çıktı: Ciddiye alınır tarafı yok
Ekleme: 17.04.2023 - 21:55 Güncelleme: 17.04.2023 - 22:07 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu parası' sözlerine sert çıktı: Ciddiye alınır tarafı yok
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da iftar programında açıklamalarda bulundu. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunda infial uyandıran 'seccadeye basmak' olayına değinen Bahçeli, 'Seccadeye ayakla basana hoş görüyle bakılmaz. Ayakkabısıyla seccadeyi kirletenlerin zoru görünce, görmedim, üzgünüm, pardon, demeleri bir işe yaramaz' şeklinde konuştu.

Ciddiye alınır tarafı yok

Bahçeli ayrıca geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, '300 milyar dolar parayı getireceğim bu ülkeye. Temiz para, uyuşturucu baronlarının parası' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'na seslenerek, 'Temiz parayı uyuşturucu tacirlerinden alacağını söyleyen birinin ciddiye alınır tarafı yok.' dedi. Bahçeli, 'Siyasi bir cehilin milli haklarımıza manevi hassasiyetlerimize sahip çıkması absürt bir beklentidir.' şeklinde konuştu.

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