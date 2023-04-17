Ankara'da alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninde avukat Ş.M.E.'nin (26) etek altı görüntüsünü çekerken yakalanan Mustafa K.'nın (30), 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak' suçlarından 19,5 yıl hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.AVM'de iğrenç olay: Etek altı sapığı iş başında! Avukat kadın dehşeti yaşadı!Ş.M.E., 'Ben o günden beri yürüyen merdivende ters durmaya başladım. Sürekli bir panik halindeyim. İnsanların telefonuna bakıyorum 'beni mi çekiyorlar' diye' dedi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliye ait incelenen telefonda yürüyen merdivende çekilmiş yüzlerce kadına ait görüntü bulundu. Telefonda ayrıca çoğu çocuklara ait çok sayıda müstehcen video olduğu belirlendi. İfadesinde görüntüleri izlemek için indirdiğini söyleyen Mustafa K. hakkında, 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendiAvukat Ş.M.E.'ye yönelik eylemi nedeniyle hazırlanan dosya ise uzlaştırma bürosuna gönderildi. Ancak taraflar uzlaşamadığı için Mustafa K. hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ikinci iddianame de mahkemeye gönderildi.Ankara 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki dosya birleşti. Mahkemede hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Mustafa Ö., hakkındaki suçlamaları kabul etti.Sanık, 'Üzerime atılı suçu anladım. Yaptığım suçtan dolayı utanç ve pişmanlık duyuyorum. Cep telefonumda ele geçirilen görüntüleri ben çektim, müştekilerden özür diliyorum. Karşı taraf talep ederse herhangi bir kuruma bağış da yaparım' dedi. Duruşma, eksiklikleri giderilmesi için ertelendi.DHA'ya konuşan avukat Ş.M.E., yürüyen merdivende durduğu sırada bacağına soğuk bir şey değdiğini ve bu şekilde durumu fark ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu: 'O an kendisi çok hızlı bir şekilde uzaklaştı. Sonrasında suç duyurusunda bulunduk, şikayetçi olduk hemen. Telefonunda yüzlerce, hatta binlerce video var. Kendisi çevresindeki, iş yerindeki kadınların da aynı şekilde görüntülerini çekiyormuş. Dosyada, 5-6 kadın, mağdur sıfatıyla yer alıyor. 5-6 ay sonra çocuklara ait görüntülerin olduğu da ortaya çıktı.Ben o günden beri yürüyen merdivende ters durmaya başladım. Sürekli bir panik halindeyim. İnsanların telefonuna bakıyorum 'beni mi çekiyorlar' diye. Kendimi suçlamaya başladım; o gün giydiğim kıyafeti bir daha giymedim mesela. İnsanlara anlattığımda 'üzerinde ne vardı' diye sormaya başladılar, sürekli yargılandım. Gayet Ankara'nın merkezinde yürüyen merdivenlerde dururken başıma gelen bir olay, bunda bile şahsı değil beni suçluyor insanlar. Sokakta normal yürüyemeyeceksek de artık ne yapalım sokağa mı çıkmayalım?'