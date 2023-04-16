Osman Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun kaçak yapı algısını canlı yayında ifşa etti!

AK Parti Milletvekili adayı Osman Gökçek saat 20:30'da yayınlanan 'Müzakere' programının canlı yayın konuğu oldu. Osman Gökçek yaptığı kritik açıklamalarla ve CHP yandaşı Şaban Sevinç'e verdiği cevaplarla programa adeta damga vurdu.Şaban Sevinç'in Üsküdar Belediyesi'ni hedef alması sonrası Gökçek, Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Türken'in attığı mesajı canlı yayında okudu.Gökçek 'Şaban Bey bakın yine bilmiyorsunuz, CHP'ye yakınsınız ama sizi yanlış yönlendiriyorlar, Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine inanmayın, onlar her konuda yalan söylüyor!' diyerek Şaban Sevinç'in yaptığı kirli algı operasyonunu yok etti.Üsküdar Belediye Başkanı, Osman Gökçek'e attğı mesajda şu ifadeleri kullandı: