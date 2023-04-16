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Fatih'te sahte belge operasonu! Yabancılara sahte belgeyle izin düzenlediler

Danışmanlık şirketi altında yabancı uyruklu kişilerin ikamet almalarına aracılık ederek sahte belgele düzenleyen iş yerlerine denetimlerde 1 milyon 3 bin 100 lira ceza uygulandı.

Ekleme: 16.04.2023 - 11:48 Güncelleme: 16.04.2023 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
Fatih'te sahte belge operasonu! Yabancılara sahte belgeyle izin düzenlediler
Yabancı uyruklu vatandaşların ülke içerisinde kaçak yollarla gezinmemesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce, yeni bir çalışma başlatıldı.

İstanbul genelinde danışmanlık şirketi adı altında çeşitli sahte belgeler ile yabancı uyruklu şahısların ikamet izni başvurularına aracılık edilmesinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, operasyonun düğmesine basıldı.

14 iş yerine operasyon
15 ve 31 Mart tarihleri arasında Fatih’teki 14 farklı iş yerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bu iş yerlerinin ikamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkardıkları, süresiz ikamet izni aldıkları ve deport kaldırma işlemi yaptıkları yönünde reklam faaliyeti yürüttükleri tespit edildi.

1 milyon 3 bin 100 lira ceza
Konuya ilişkin iş yerlerine ‘yazar kasa fişi vermemek, fatura düzenlememek, kayıt dışı faaliyet göstermek, işe başlamayı bildirmemek, kira ödemelerini usulüne uygun olarak yapmamak, sigortasız işçi çalıştırmak ve vergi kanununa muhalefet’ gibi usulsüz işlemlerden toplamda 1 milyon 3 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
Öte yandan, yapılan denetimlerde ülkemizde kaçak olarak kaldıkları ve çalıştırıldıkları belirlenen 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.
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