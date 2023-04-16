DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu

Türkiye hazırlandığı 14 Mayıs seçimlerinde son düzlüğe geldi. Bu kapsamda partiler seçim çalışmalarına devam ediyor. Ankara'da hareketli geçen günlerde ittifaklarda da değişiklikler kaydediliyor. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek istedi. Önder Aksakal AK Parti'ye iade-i ziyarette bulundu.Binali Yıldırım'ın ziyaretinin ardından AK Parti'ye gelen ve görüşme gerçekleştiren Aksakal görüşme sonrasında açıklamalarda bulunarak Cumhur İttifak'ını desteklediklerini açıkladı. Öte yandan seçime de parti olarak girmeyeceklerini belirten Aksakal, AK Parti listelerinden gireceklerini ifade etti.Bunun ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksal Tv100'de bir programa konuk oldu. Aksal burada Cumhur İttifakı'nı neden tercih ettiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aksal'ın açıklamalarında şu ifadeler dikkat çekti: "Anayasamızın ilk dört maddesine saygı duyan yapılarla beraber olmak her zaman bizim için öncelikti. Rahmetli Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in getirdiği bir kuraldı. Millet İttifakı'nın bu ilk dört maddeyle sorunu var. Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu."