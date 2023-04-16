CHP kampanyasında yabancı el! Özer Sencar deşifre etti...

Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yakınlığı ile bilinen Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, CHP’nin 2015 yılındaki seçimlerde bir Amerikan şirketiyle çalıştığını belirterek 14 Mayıs seçimleri için de CHP'nin süreci iyi yönettiğini iddia etti. Sencar, 2015 yılında olduğu gibi bu süreçteki 'yabancı ele' işaret ederek "Bu kampanyayı ben yerli Türk vatandaşlarının organize ettiğini düşünmüyorum. Burada yabancı bir el var” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yakınlığı ile bilinen Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, katıldığı bir yayında 14 Mayıs seçim sürecinde yürütülen kampanyalarla ilgili düşüncelerini aktardı. CHP'nin 2015 yılındaki seçimlerde bir Amerikan şirketiyle çalıştığını belirten Sencar, 14 Mayıs seçimleri için de CHP'nin süreci çok iyi yönettiğini iddia etti.'YABANCI EL'E İŞARET ETTİSencar, 2015 yılında olduğu gibi bu süreçteki 'yabancı ele' işaret ederek 'Bu kampanyayı ben yerli Türk vatandaşlarının organize ettiğini düşünmüyorum. Burada yabancı bir el var' dedi.'TÜRK VATANDAŞLARININ ORGANİZE ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'Bu kampanyadaki 'yabancı el'in kim olduğunu bilmediğini aktaran Sencar 'Son üç ayda, özellikle son üç ayı dikkate alıyorum. CHP çok iyi bir kampanya yönetiyor. Çok başarılı buluyorum Bu kampanyayı ben yerli Türk vatandaşlarının organize ettiğini düşünmüyorum. Burada yabancı bir el var. Yani profesyonel bir el olduğunu düşünüyorum.' dedi.