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Sudan’da sıcak çatışmalar başladı! Türk Büyükelçiliği’nden flaş uyarı!

Sudan'da iç savaş alarmı verildi. Ülkenin başkenti Hartum'da ve farklı noktalarda ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında günlerdir süren gerginliğin ardından silahlı çatışmalar başladı. Yerel basından aktarılan haberlere göre Sudan ordusuna ait savaş uçakları, çatışmaların yoğun olarak devam ettiği havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Genelkurmay Başkanlığı gibi noktaların yakınında yarım saat kadar alçak irtifada uçtu, uçaklar, ordu ile HDK güçlerinin çatıştığı bazı noktaları bombaladı.

Sudan’da sıcak çatışmalar başladı! Türk Büyükelçiliği’nden flaş uyarı!
Ekleme: 15.04.2023 - 16:29 Güncelleme: 15.04.2023 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Sudan’da sıcak çatışmalar başladı! Türk Büyükelçiliği’nden flaş uyarı!
Kuzey Afrika ülkesi Sudan'da ordu ile Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo liderliğindeki paramiliter güç olan RSF arasında son zamanlarda artan gerginlik, çatışmaya dönüştü. Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Nabil Abdallah yaptığı açıklamada, 'Hızlı Destek Kuvvetleri, Hartum'da ve başka noktalardaki ordu kamplarına saldırdı.

Çatışmalar devam ediyor ve ordu ülkeyi korumak için görevini yapıyor' ifadelerini kullandı. RSF ise Hartum'un güneyindeki kamplarından birinin ordu tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

PATLAMA VE SİLAH SESLERİ DUYULUYOR

Hartum şehir merkezindeki ordu karargahı, şu anda askeri yönetimde olan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ikametgahının bulunduğu bölge ile Savunma Bakanlığı'nın yakınlarında silah ve patlama sesleri duyuldu.

UÇUŞLAR İPTAL

Hartum Uluslararası Havalimanı ve şehrin farklı noktalarından yoğun duman yükseldi. RSF güçlerinin havaalanına girdiği, uçuşların iptal edildiği belirtiliyor.

Hartum'un yaklaşık 330 kilometre kuzeyindeki Merowe'de de silahlı çatışmalar yaşandığı aktarılıyor.

'EVDE KALIN' UYARISI

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise, 'Başkent Hartum'un çeşitli bölgelerinde Ordu ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında çatışmalar çıktığı anlaşılmaktadır. Durum normale dönünceye kadar vatandaşlarımızın sokağa çıkmayıp evlerinde kalmaları ve zorunluluk haricinde ülke içinde seyahatten kaçınmaları tavsiye olunur' ifadeleri kullanıldı.

NASIL BAŞLADI?

Sudan ordusunun başında Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan bulunurken, RSF ise konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetiliyor. Ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022'de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan 'çerçeve anlaşmada' RSF'nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor.

El-Burhan RSF'nin ordudan bağımsız bir güç olarak hareket etmesine daha fazla müsamaha göstermeyeceğini belirterek derhal orduya katılmasını, Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesini istiyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada; 'Sudan Cumhuriyeti'nde bugün yaşanan silahlı çatışmalardan endişe duyuyoruz.

Sudan'daki tüm kesimleri, geçiş sürecinin kazanımlarına bağlı kalmaya, sukunet ve diyaloga davet ediyoruz. Sudan'ın sorunlarına ancak ulusal uzlaşı yoluyla kalıcı çözüm bulunabilecektir.

Türkiye, bugüne kadar olduğu üzere, bundan sonra da dost ve kardeş Sudan devleti ile halkının yanında yer almaya devam edecektir.' denildi.

Sudan’da sıcak çatışmalar başladı! Türk Büyükelçiliği’nden flaş uyarı!

Sudan’da sıcak çatışmalar başladı! Türk Büyükelçiliği’nden flaş uyarı!
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