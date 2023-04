Başkan Erdoğan: 7'li Koalisyon'un tek vaadi Kandil'in talimatlarını yerine getirmek

Kocaeli Şehir Hastanesi açılışı için kentte bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzedelerle iftar programında açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...Bu güzel Ramazan akşamında kalplerimizi buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Ramazan'ın tüm insanlığa bereket, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Sizlerin şahsında Kadir Gecesi'ni ve bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Bu sene Ramazan'ı depremzedelerle idrak etmeye özen gösteriyoruz. Depremzede illerimizi tekrar tekrar ziyaret ettik. Dün Diyarbakır'daydık. Yarın da Şanlıurfa'da olacağız. Yapımına başlanan konut sayısı 100 bini buldu. Şanlıurfa ile daha da artacak.Hatay hariç diğer illerde enkaz kaldırma çalışmalarını bayramdan önce tamamlayacağız. Tüm kamu personeli, STK velhasıl devletimiz ve milletimiz tam kadro sahadadır. 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Düzenli yardım gönderiliyor. Kocaeli Valiliği, bin 500 TIR yardım malzemesini bölgeye sevk etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz elimdeki tüm imkanları bölgeye yığdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizi Hatay'la kardeş belediye yaptık. Konteyner kent ve prefabrik yapıların yapılmasını yürütüyor. Şov yapanların aksine iş ve hizmet peşinde koşan herkesten Allah razı olsun. Yaralarımızı sarana kadar sahada olmayı sürdüreceğiz."BUNLARIN MİLLETE UMUT OLACAK HİÇBİR PROJELERİ YOK"Malumunuz, ülkemiz seçim atmosferine girmiş durumdadır. 1 aydan az zaman kaldı. Birileri ikbal derdine düştü. Tüm tuşlara aynı anda basmaya başladı. Her türlü yolu deniyorlar. Bunların millete umut olacak hiçbir projeleri yok. Göğüslerini gererek örnek gösterecekleri hiçbir eserleri yok. Gençlerimize umut aşılayacak hiçbir vizyonları yok. Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek kapasiteleri yok. İşte bakın bugün Kocaeli'nde Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptık. Birkaç hafta sonra İzmir'de dev bir şehir hastanesinin açılışını yapacağız. Bu hastanelerin Kovid döneminde olmasaydı, ne olurdu? Seçim yenilgileri dışında anlatacak hikayeleri yok. Peki ne hikayeleri var. Türkiye'yi eski günlerine döndürme taahhütleri var. 1 sene boyunca onlarca toplantı yaptılar ama adayı bile kavgasız çıkaramadılar. Birilerine makam mevki dağıtmak dışında hiçbir işleri yok ama her ağızlarını açtıklarında uzlaşıdan bahsediyor.Her genel başkana yardımcılık veriyorlar. Böyle devlet yönetilir mi? Bunlarından tek derdi Kandil'den aldıkları talimatları yerine getirmek. Bunlar değil mi, Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçıran? Bunlar değil mi, Diyarbakır'da 51 vatandaşımızı katleden. Selo denen adam Kürt mü zannediyorsunuz. Hayır Zaza. Benim vatansever milletim bu terörist örgütün parlamentodaki temsilcilerine yürü der mi? Bunları 14 Mayıs'ta sandığa gömeceğiz. Bunlar benim milletimin bu yaşananları görmediğini zannediyor. Vatandaşın aklını hafif alanlar şimdiye kadar hep kaybetmiştir. Kocaeli'nde devletin malını mülkünü götüren adam milletvekili adayı olarak çıkarılıyor. Ama bunun bedelini ağır ödeyecekler. Bunlar eski günleri bilmeyen gençlerimizi kandırabileceklerini düşünüyorlar. Gençler, Osmangazi Köprüsü'nün hesabını bunlardan sormanız lazım. Bunlar tahta köprü bile yapamazlar. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli bunlara rağmen yaptık. Fatih'in torunuyuz. Karadan yürüttü kadırgaları. Biz de dedik ki, denizin altından Marmaray'ı yürüteceğiz. Bir de Avrasya Tüneli yaptık. İstanbul-İzmir yolunu 3 saat 15 dakikaya indirdik. Onlar laf üretir biz iş üretiriz.Gençlere özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Teknolojinin sayesinde onların da ciğerini onlardan iyi biliyor. Bunlara sandıkta en iyi tokadı gençlerimiz atacak. Gençler bu tokadı öyle indirecek ki, seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Bunlar siyasi mefta olacak. Ama çalışmamız lazım. 7'li koalisyon ne yaparsa yapsın biz işimize bakıyoruz. Seçimin depremzedelerin ihtiyaçlarını unutturmasına izin vermiyoruz. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL'ye çıkardık, bayram ikramiyesini 2 bin TL'ye çıkardık. Her kesimden insanımızın refahını artırmaya çalışıyoruz. Togg'u nihayet yollara çıkardık. Dünyanın ilk SİHA uçak gemisi olan TGC Anadolu'yu teslim attık. Milletimizi Sirkeci'de TGC Anadolu'yu gezecek. Biz Cumhur İttifakı ile 7'li koalisyon arasında ki farkı böyle ortaya koyuyoruz. Toplam 2 bin 218 kapasiteli şehir hastanemizin herkese hayırlı olmasını diliyorum