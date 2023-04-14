Süleyman Soylu, deprem felaketinin 68'inci gününde açıkladı: '40 bin 969 binanın enkazı kaldırıldı'

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketleriyle mücadele ediyor.Tarihin en önemli seçimlerine hazırlanılırken, afet bölgesindeki çalışmalar da ihmal edilmiyor.Bu kapsamda devletin tüm bakanları kentlerdeki çalışmaları yakından inceleyerek koordine ediyor.Yaşanan afetlerin ardından depremzedelerin yaraları kısa sürede sarıldı ve bölgede hayat normale dönmeye başladı.Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.Asrın felaketinin 68'inci gününde, depreme ilişkin son durumu aktaran Bakan Soylu, deprem bölgesindeki fahiş kira fiyatlarına da değindi.Öte yandan enkaz kaldırma çalışmalarını da açıklayan Süleyman Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:Deprem bölgesinde Hatay hariç enkaz kaldırma çalışmalarında birinci periyodu bayramdan önce tamamlamış olacağız. 57 bin 29 yıkık binanın 40 bin 969'unun enkazı kaldırıldı.Tüm bu süreçte ilk önce açıklanan hasarlı hanelere 10 bin lira verilecekti. Yüzde yüzüne yakını olmak üzere ödeme yapılmış oldu.Taşınma yardımı 15 bin lira verilecekti 431 bin hane sahibine nakit yardımı gönderildi.Kira ödemeleriyle ilgili de Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde önümüzdeki hafta başlayacak. Konteynerde kalanlar kira ödemelerinden yararlanamayacak. Diğerleri yararlanabilecek. Bu şehirlerde kiralık ev bulmakta zorlanacaklar.Deprem bölgesinde takibe rağmen kira fiyatlarının iki üç kat arttığına dair tespitlerimiz var. Hepimizi üzmektedir. Devlet üzülmekle kalmaz gereğini yerine getirmekle sorumludur. CİMER'e, 112'ye ve karakol ve kaymakamlıklarımıza başvurularında takip başlatılacaktır.Şu ana kadar 727 binin üzerinde çadır kuruldu. 66 bin konteyner ev kuruldu, çok yakında 100 bine ulaşacak. Sonra da 200 bine tamamlanacaktır. Vatandaşlarımız kiralık yer bulamazsa bizim görevimiz vatandaşlarımıza ev sahipliği yapmaktır. 18'inde inşallah Çin'den gelen konteynerler köylere sevk edilecek.Depremin ilk gününden itibaren sahra hastaneleri hizmete devam etmektedir.Bölgeye yüzde 20 oranında tespit ettiğimiz bir dönüş var.