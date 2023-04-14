  • USD: 19,34 - 19,37
  • EURO: 21,39 - 21,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Süleyman Soylu, deprem felaketinin 68'inci gününde açıkladı: '40 bin 969 binanın enkazı kaldırıldı'

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta konuşan İçişleri Bakanı Soylu, kira ödemelerinin haftaya başlayacağını açıkladı.

Ekleme: 14.04.2023 - 14:42 Güncelleme: 14.04.2023 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
Süleyman Soylu, deprem felaketinin 68'inci gününde açıkladı: '40 bin 969 binanın enkazı kaldırıldı'
Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketleriyle mücadele ediyor.

Tarihin en önemli seçimlerine hazırlanılırken, afet bölgesindeki çalışmalar da ihmal edilmiyor.

Bu kapsamda devletin tüm bakanları kentlerdeki çalışmaları yakından inceleyerek koordine ediyor.

Yaşanan afetlerin ardından depremzedelerin yaraları kısa sürede sarıldı ve bölgede hayat normale dönmeye başladı.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Asrın felaketinin 68'inci gününde, depreme ilişkin son durumu aktaran Bakan Soylu, deprem bölgesindeki fahiş kira fiyatlarına da değindi.

'40 bin 969 binanın enkazı kaldırıldı'
Öte yandan enkaz kaldırma çalışmalarını da açıklayan Süleyman Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Deprem bölgesinde Hatay hariç enkaz kaldırma çalışmalarında birinci periyodu bayramdan önce tamamlamış olacağız. 57 bin 29 yıkık binanın 40 bin 969'unun enkazı kaldırıldı.

'431 bin hane sahibine nakit yardımı gönderildi'
Tüm bu süreçte ilk önce açıklanan hasarlı hanelere 10 bin lira verilecekti. Yüzde yüzüne yakını olmak üzere ödeme yapılmış oldu.

Taşınma yardımı 15 bin lira verilecekti 431 bin hane sahibine nakit yardımı gönderildi.

'Kira ödemeleri hafta başlıyor'
Kira ödemeleriyle ilgili de Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde önümüzdeki hafta başlayacak. Konteynerde kalanlar kira ödemelerinden yararlanamayacak. Diğerleri yararlanabilecek. Bu şehirlerde kiralık ev bulmakta zorlanacaklar.

'CİMER'e şikayet edin'
Deprem bölgesinde takibe rağmen kira fiyatlarının iki üç kat arttığına dair tespitlerimiz var. Hepimizi üzmektedir. Devlet üzülmekle kalmaz gereğini yerine getirmekle sorumludur. CİMER'e, 112'ye ve karakol ve kaymakamlıklarımıza başvurularında takip başlatılacaktır.

'Konteyner sayısı 100 bine ulaşacak'
Şu ana kadar 727 binin üzerinde çadır kuruldu. 66 bin konteyner ev kuruldu, çok yakında 100 bine ulaşacak. Sonra da 200 bine tamamlanacaktır. Vatandaşlarımız kiralık yer bulamazsa bizim görevimiz vatandaşlarımıza ev sahipliği yapmaktır. 18'inde inşallah Çin'den gelen konteynerler köylere sevk edilecek.

Depremin ilk gününden itibaren sahra hastaneleri hizmete devam etmektedir.
Bölgeye yüzde 20 oranında tespit ettiğimiz bir dönüş var.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Hollanda’da Kur'an-ı Kerim’e alçak saldırı: Yine İslam’ı hedef aldılar
Osman Gökçek'ten Şaban Sevinç'e tokat gibi cevap!
Bayraktar Kızılelma'dan güzel haber: Kritik testi başarıyla geçti
Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de iftar programında açıklamalar
Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa etti
Osman Gökçek sahur programına katıldı
Almanya'da skandal görüntüler! Cemil Bayık: Dostlarımızdan Apo için özgürlük istiyoruz
İYİ Partili İzsiz kendini böyle savundu: Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştılar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
YSK geçici aday listesini yayınladı
Foreign Policy'den dikkat çeken analiz: Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor
Sudan’da sıcak çatışmalar başladı! Türk Büyükelçiliği’nden flaş uyarı!
Japonya'da suikast alarmı! Japon Başbakan Kişida’nın ziyaretinde patlama yaşandı
Süreler kısalıyor ulaşım kolaylaşıyor: İstanbul-Antalya arası 5 saate düşecek! Yeni dönemde de yatırımlar hız kesmeyecek
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “Cumhurbaşkanımız evinde oturup video çekmiyor'
Rekabet Kurumu harekete geçti! Mercek altına alınıyor
Bakan Kurum: İFM 17 Nisan'da hizmete açılacak
Karadeniz gazında sona gelindi! Türkiye çifte bayrama hazırlanıyor
Türkiye'nin keskin gözü İMECE uzaya fırlatıldı!
Mıknatıslı bilye yutan Miraç, ameliyatla yaşama tutundu

Mıknatıslı bilye yutan Miraç, ameliyatla yaşama tutundu

Marmara'da endişelendiren görüntü: Müsilaj kâbusu geri mi döndü?

Marmara'da endişelendiren görüntü: Müsilaj kâbusu geri mi döndü?

Depremin vurduğu Nurdağı'nda köy evlerinin ilk etabı bayramda teslim edilecek

Depremin vurduğu Nurdağı'nda köy evlerinin ilk etabı bayramda teslim edilecek

“Çocuk benden değil!” diyerek hamile eşini öldürmüştü

“Çocuk benden değil!” diyerek hamile eşini öldürmüştü

İstanbul'da barajların doluluk oranı: Yüzde 44,38

İstanbul'da barajların doluluk oranı: Yüzde 44,38

Ankara ile İstanbul arasına 'Süper hızlı tren' geliyor! Süre 1,5 saate düşecek

Ankara ile İstanbul arasına 'Süper hızlı tren' geliyor! Süre 1,5 saate düşecek